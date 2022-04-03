Fırsat maçı!

Kocaelispor, Denizlispor’u mağlup ettiği taktirde 4 basamak birden yükselecek haftayı 11. sırada tamamlayacak.

RAKİPLER KAYIP YAŞADI

Cuma ve cumartesi günü oynanan maçlarda Tuzlaspor ile Ümraniye 1-1 berabere kaldı, Keçirören, Bursaspor’u 2-1 ile geçti, Manisa deplasmanda Boluspor’u 2-1 mağlup etti, İstanbulspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Bandırmaspor ise deplasmanda Samsunspor’u 1-0 ile geçti.

36 PUANA YÜKSELECEK

Bu skorların ardından 4 takımın puanı 35 oldu. Kocaelispor, Denizlispor karşısında sahadan 3 puanla ayrılırsa 11. Bolu, 12. Tuzla, 13. Menemen ve 14. Gençlerbirliği’nin üzerine çıkacak ve haftayı 11. sırada tamamlayacak. Pazar maçlarında ise Balıkesir – Erzurum, Altınordu – Adana ve Ankaragücü – Eyüp maçları oynanacak.

1. LİG PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Ankaragücü

28

18

5

5

43

20

59

2.

Ümraniyespor

29

17

5

7

48

28

56

3.

Bandırmaspor

29

16

4

9

43

24

52

4.

İstanbulspor

28

14

6

8

44

30

48

5.

Eyüpspor

28

12

10

6

40

30

46

6.

Erzurumspor

28

12

8

8

41

33

44

7.

Samsunspor

28

11

9

8

45

36

42

8.

Manisa FK

29

11

7

11

33

35

40

9.

Adanaspor

28

10

8

10

32

28

38

10.

Keçiörengücü

28

10

8

10

36

37

38

11.

Boluspor

28

9

8

11

32

33

35

12.

Tuzlaspor

28

9

8

11

25

29

35

13.

Menemenspor

28

8

11

9

36

44

35

14.

Gençlerbirliği

28

10

5

13

32

42

35

15.

KOCAELİSPOR

27

9

6

12

26

33

33

16.

Altınordu

28

10

1

17

31

51

31

17.

Denizlispor

27

8

6

13

26

39

30

18.

Bursaspor

28

7

7

14

30

42

28

19.

Balıkesirspor

27

3

2

22

20

49

11



SKORLAR

Tuzlaspor

1 - 1

Ümraniye

Keçiörengücü

2 - 1

Bursaspor

Boluspor

1 - 2

Manisa FK

İstanbulspor

0 - 0

Gençlerbirliği

Samsunspor

0 - 1

Bandırmaspor



PAZAR

KOCAELİSPOR

13.30

Denizlispor

Balıkesirspor

13.30

Erzurumspor

Altınordu

20.30

Adanaspor

Ankaragücü

20.30

Eyüpspor