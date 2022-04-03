Fırsat maçı!

Kocaelispor, Denizlispor’u mağlup ettiği taktirde 4 basamak birden yükselecek haftayı 11. sırada tamamlayacak.
RAKİPLER KAYIP YAŞADI
Cuma ve cumartesi günü oynanan maçlarda Tuzlaspor ile Ümraniye 1-1 berabere kaldı, Keçirören, Bursaspor’u 2-1 ile geçti, Manisa deplasmanda Boluspor’u 2-1 mağlup etti, İstanbulspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Bandırmaspor ise deplasmanda Samsunspor’u 1-0 ile geçti.
36 PUANA YÜKSELECEK
Bu skorların ardından 4 takımın puanı 35 oldu. Kocaelispor, Denizlispor karşısında sahadan 3 puanla ayrılırsa 11. Bolu, 12. Tuzla, 13. Menemen ve 14. Gençlerbirliği’nin üzerine çıkacak ve haftayı 11. sırada tamamlayacak. Pazar maçlarında ise Balıkesir – Erzurum, Altınordu – Adana ve Ankaragücü – Eyüp maçları oynanacak.
1. LİG PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Ankaragücü
28
18
5
5
43
20
59
2.
Ümraniyespor
29
17
5
7
48
28
56
3.
Bandırmaspor
29
16
4
9
43
24
52
4.
İstanbulspor
28
14
6
8
44
30
48
5.
Eyüpspor
28
12
10
6
40
30
46
6.
Erzurumspor
28
12
8
8
41
33
44
7.
Samsunspor
28
11
9
8
45
36
42
8.
Manisa FK
29
11
7
11
33
35
40
9.
Adanaspor
28
10
8
10
32
28
38
10.
Keçiörengücü
28
10
8
10
36
37
38
11.
Boluspor
28
9
8
11
32
33
35
12.
Tuzlaspor
28
9
8
11
25
29
35
13.
Menemenspor
28
8
11
9
36
44
35
14.
Gençlerbirliği
28
10
5
13
32
42
35
15.
KOCAELİSPOR
27
9
6
12
26
33
33
16.
Altınordu
28
10
1
17
31
51
31
17.
Denizlispor
27
8
6
13
26
39
30
18.
Bursaspor
28
7
7
14
30
42
28
19.
Balıkesirspor
27
3
2
22
20
49
11
SKORLAR
Tuzlaspor
1 - 1
Ümraniye
Keçiörengücü
2 - 1
Bursaspor
Boluspor
1 - 2
Manisa FK
İstanbulspor
0 - 0
Gençlerbirliği
Samsunspor
0 - 1
Bandırmaspor
PAZAR
KOCAELİSPOR
13.30
Denizlispor
Balıkesirspor
13.30
Erzurumspor
Altınordu
20.30
Adanaspor
Ankaragücü
20.30
Eyüpspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.