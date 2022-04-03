03 Nis 2022 - 09:46- Spor G: 03 Nis 2022 - 09:47

Fırsat maçı!

Erdem ÖVÜÇ
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Fırsat maçı! mask

Kocaelispor, Denizlispor’u mağlup ettiği taktirde 4 basamak birden yükselecek haftayı 11. sırada tamamlayacak.

RAKİPLER KAYIP YAŞADI

Cuma ve cumartesi günü oynanan maçlarda Tuzlaspor ile Ümraniye 1-1 berabere kaldı, Keçirören, Bursaspor’u 2-1 ile geçti, Manisa deplasmanda Boluspor’u 2-1 mağlup etti, İstanbulspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Bandırmaspor ise deplasmanda Samsunspor’u 1-0 ile geçti.

36 PUANA YÜKSELECEK

Bu skorların ardından 4 takımın puanı 35 oldu.  Kocaelispor, Denizlispor karşısında sahadan 3 puanla ayrılırsa 11. Bolu, 12. Tuzla, 13. Menemen ve 14. Gençlerbirliği’nin üzerine çıkacak ve haftayı 11. sırada tamamlayacak. Pazar maçlarında ise Balıkesir – Erzurum, Altınordu – Adana ve Ankaragücü – Eyüp maçları oynanacak.

1. LİG PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.

Ankaragücü
28
18
5
5
43
20
59
2.

Ümraniyespor
29
17
5
7
48
28
56
3.

Bandırmaspor
29
16
4
9
43
24
52
4.

İstanbulspor
28
14
6
8
44
30
48
5.

Eyüpspor
28
12
10
6
40
30
46
6.

Erzurumspor
28
12
8
8
41
33
44
7.

Samsunspor
28
11
9
8
45
36
42
8.

Manisa FK
29
11
7
11
33
35
40
9.

Adanaspor
28
10
8
10
32
28
38
10.

Keçiörengücü
28
10
8
10
36
37
38
11.

Boluspor
28
9
8
11
32
33
35
12.

Tuzlaspor
28
9
8
11
25
29
35
13.

Menemenspor
28
8
11
9
36
44
35
14.

Gençlerbirliği
28
10
5
13
32
42
35
15.

KOCAELİSPOR
27
9
6
12
26
33
33
16.

Altınordu
28
10
1
17
31
51
31
17.

Denizlispor
27
8
6
13
26
39
30
18.

Bursaspor
28
7
7
14
30
42
28
19.

Balıkesirspor
27
3
2
22
20
49
11
 

 

SKORLAR

Tuzlaspor
1 - 1
Ümraniye
Keçiörengücü
2 - 1
Bursaspor
Boluspor
1 - 2
Manisa FK
İstanbulspor
0 - 0
Gençlerbirliği
Samsunspor
0 - 1
 Bandırmaspor
 

PAZAR

KOCAELİSPOR
 13.30  
Denizlispor
Balıkesirspor
 13.30  
Erzurumspor
Altınordu
 20.30  
Adanaspor
Ankaragücü
20.30 
Eyüpspor

03 Nis 2022 - 09:46 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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