Dile kolay! Tam 20 yıl geçmiş! “4-0”

Tarih yaprakları 3 Nisan 2002’yi gösterdiğinde Kocaelispor tarihinin en önemli maçlarından birisini oynandı. Bursa’daki Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ı bozguna uğratan ve rakibini 45+3. dakikada Cihan, 60. dakikada Lazarov, 83. dakikada Kaan Dobra ve 84. dakikada da Serdar Topraktepe’nin golleri ile 4-0 mağlup eden Kocaelispor, Türkiye Kupası’nı ikinci kez müzesine götürdü.

KUPA KAPTAN NURİ’NİN ELLERİNDE

O büyülü gecede kupayı TFF Eski Başkanı Haluk Ulusoy’un elinden alan Kaptan Nuri Çolak şehre unutulmaz bir an yaşatırken, o günden bu güne tam 20 yıl geçti. 1997’de de Yılmaz Vural’ın çalıştırdığı Trabzonspor’u Nuri Çolak’ın müthiş golü ile devirerek ilk kupayı kazanan yeşil siyahlılar tarih yapraklarına şanlı adını altın harflerle kazıdı.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ – 3 NİSAN 2022

KOCAELİSPOR: 4 – BEŞİKTAŞ: 0

STAT: Bursa ATATÜRK

HAKEMLER: Metin Tokat, Koray Gencerler, Ekrem Kaan

YAYIN: TRT

KOCAELİSPOR

77 Ahmet Şahin***

2 Faruk Sarman***

8 Orhan Ak*

(Dk. 28 Engin Öztonga***)

13 Ahmet Arslaner****

18 Cihan Haspolatlı***

5 Nuri Çolak***

7 Kaan Dobra****

10 Alexander Aleksandrov****

(Dk. 70 Ayew**)

15 Ayman Abdelaziz***

33 Cem Sinan Vergül***

11 Zdravko Lazarov***

(Dk. 62 Serdar Topraktepe***)

YEDEKLER

1 Metin Mert

3 Engin Öztonga

6 Hasan Yiğit

17 Ömer Aysan Barış

21 Bülent Kaan Bilgen

BEŞİKTAŞ

1 Thomas Myhre*

4 Ahmet Yıldırım*

5 Ronaldo Guiaro*

17 Tamer Tuna*

(Dk. 78 Sertan Eser?)

18 Erman Güraçar*

19 İbrahim Üzülmez*

3 Tayfur Havutçu**

7 Zoubaier Baya*

20 Tümer Metin**

(Dk. 88 Ümit Bozkurt*)

10 Ahmet Dursun*

26 İlhan Mansız**

YEDEKLER

33 Mattias Asper

9 Arilo Stavrum

11 Bayram Bektaş

16 Dimitri Khlestov

25 Ali Eren Beşerler

GOLLER: Dk. 45+3 Cihan, Dk. 60 Lazarov, Dk. 83 Kaan Dobra, Dk. 84 Serdar Topraktepe

KIRMIZI KART: Dk. 52 İbrahim Üzülmez (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 46 Ayman (Kocaelispor), Dk. 22 Tayfur (Beşiktaş)