Dile kolay! Tam 20 yıl geçmiş! “4-0”

Tarih yaprakları 3 Nisan 2002’yi gösterdiğinde Kocaelispor tarihinin en önemli maçlarından birisini oynandı. Bursa’daki Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ı bozguna uğratan ve rakibini 45+3. dakikada Cihan, 60. dakikada Lazarov, 83. dakikada Kaan Dobra ve 84. dakikada da Serdar Topraktepe’nin golleri ile 4-0 mağlup eden Kocaelispor, Türkiye Kupası’nı ikinci kez müzesine götürdü.
KUPA KAPTAN NURİ’NİN ELLERİNDE
O büyülü gecede kupayı TFF Eski Başkanı Haluk Ulusoy’un elinden alan Kaptan Nuri Çolak şehre unutulmaz bir an yaşatırken, o günden bu güne tam 20 yıl geçti. 1997’de de Yılmaz Vural’ın çalıştırdığı Trabzonspor’u Nuri Çolak’ın müthiş golü ile devirerek ilk kupayı kazanan yeşil siyahlılar tarih yapraklarına şanlı adını altın harflerle kazıdı.
TÜRKİYE KUPASI FİNALİ – 3 NİSAN 2022
KOCAELİSPOR: 4 – BEŞİKTAŞ: 0
STAT: Bursa ATATÜRK
HAKEMLER: Metin Tokat, Koray Gencerler, Ekrem Kaan
YAYIN: TRT
KOCAELİSPOR
77 Ahmet Şahin***
2 Faruk Sarman***
8 Orhan Ak*
(Dk. 28 Engin Öztonga***)
13 Ahmet Arslaner****
18 Cihan Haspolatlı***
5 Nuri Çolak***
7 Kaan Dobra****
10 Alexander Aleksandrov****
(Dk. 70 Ayew**)
15 Ayman Abdelaziz***
33 Cem Sinan Vergül***
11 Zdravko Lazarov***
(Dk. 62 Serdar Topraktepe***)
YEDEKLER
1 Metin Mert
3 Engin Öztonga
6 Hasan Yiğit
17 Ömer Aysan Barış
21 Bülent Kaan Bilgen
BEŞİKTAŞ
1 Thomas Myhre*
4 Ahmet Yıldırım*
5 Ronaldo Guiaro*
17 Tamer Tuna*
(Dk. 78 Sertan Eser?)
18 Erman Güraçar*
19 İbrahim Üzülmez*
3 Tayfur Havutçu**
7 Zoubaier Baya*
20 Tümer Metin**
(Dk. 88 Ümit Bozkurt*)
10 Ahmet Dursun*
26 İlhan Mansız**
YEDEKLER
33 Mattias Asper
9 Arilo Stavrum
11 Bayram Bektaş
16 Dimitri Khlestov
25 Ali Eren Beşerler
GOLLER: Dk. 45+3 Cihan, Dk. 60 Lazarov, Dk. 83 Kaan Dobra, Dk. 84 Serdar Topraktepe
KIRMIZI KART: Dk. 52 İbrahim Üzülmez (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Dk. 46 Ayman (Kocaelispor), Dk. 22 Tayfur (Beşiktaş)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.