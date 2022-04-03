Dünya’nın en iyi bisikletçileri geliyor!

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun geleneksel medya turu, medya mensuplarının yoğun katılımı ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nde gerçekleştirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılara bu yıl“Tarihe, Doğaya Saygı” temasıyla gerçekleştirilecek Tour of Türkiye ile ilgili detaylı bilgiler de verildi.
ETAPLAR
• 10 Nisan : Bodrum - Kuşadası
• 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı
• 12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka)
• 13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil)
• 14 Nisan : Manisa - Ayvalık
• 15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği)
• 16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ
• 17 Nisan : İstanbul - İstanbul
WORLD TOUR TAKIMLARI
UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)
Bora – Hansgrohe (Almanya)
Israel – Premier Tech (İsrail)
Astana Qazaqastan Team (Kazakistan)
Lotto Soudal (Belçika),
Team Bike Exchange – Jayco (Avusturya)
Team DSM (Hollanda)
PRO TAKIMLAR
Alpecin – Fenix (Belçika)
Team Arkea – Samsic (Fransa)
UNO X Pro Cycling Team (Norveç)
Drone Hopper – Androni Giocattali (İtalya)
Bardiani CSF Faizane (İtalya)
Caja Rural – Seguros RGA (İspanya)
EOLO – Kometa Cycling Team (İtalya)
Euskatel – Euskadi (İspanya)
Equipo Kern Pharma (İspanya)
Human Powered Health (ABD)
Burgos BH (İspanya)
Team Novo Nordisk (ABD)
KITA TAKIMLARI
Bike Aid (Almanya)
Wildlife Generation Pro Cycling (ABD)
Sakarya BB Pro Team (Türkiye)
Spor Toto Cycling Team (Türkiye)
Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya)
China Glory Continental Team (Çin)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.