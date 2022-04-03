03 Nis 2022 - 09:50- Spor G: 03 Nis 2022 - 09:51

Dünya’nın en iyi bisikletçileri geliyor!
Dünya’nın en iyi bisikletçileri geliyor! mask

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun geleneksel medya turu, medya mensuplarının yoğun katılımı ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nde gerçekleştirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılara bu yıl“Tarihe, Doğaya Saygı” temasıyla gerçekleştirilecek Tour of Türkiye ile ilgili detaylı bilgiler de verildi.

ETAPLAR

• 10 Nisan : Bodrum -  Kuşadası

• 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı

• 12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka)

• 13 Nisan : İzmir (Konak) - Manisa (Spil)

• 14 Nisan : Manisa - Ayvalık

• 15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği)

• 16 Nisan : Gelibolu - Tekirdağ

• 17 Nisan : İstanbul - İstanbul

 

WORLD TOUR TAKIMLARI

UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

Bora – Hansgrohe (Almanya)

Israel – Premier Tech (İsrail)

Astana Qazaqastan Team (Kazakistan)

Lotto Soudal (Belçika),

Team Bike Exchange – Jayco (Avusturya)

Team DSM (Hollanda)

 

PRO TAKIMLAR

Alpecin – Fenix (Belçika)

Team Arkea – Samsic (Fransa)

UNO X Pro Cycling Team (Norveç)

Drone Hopper – Androni Giocattali (İtalya)

Bardiani CSF Faizane (İtalya)

Caja Rural – Seguros RGA (İspanya)

EOLO – Kometa Cycling Team (İtalya)

Euskatel – Euskadi (İspanya)

Equipo Kern Pharma (İspanya)

Human Powered Health (ABD)

Burgos BH (İspanya)

Team Novo Nordisk (ABD)

 

KITA TAKIMLARI

Bike Aid (Almanya)

Wildlife Generation Pro Cycling (ABD)

Sakarya BB Pro Team (Türkiye)

Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya)

China Glory Continental Team (Çin)

03 Nis 2022 - 09:50 - Spor

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