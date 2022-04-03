Hürriyet, meclis öncesi ittifak üyeleri ve yönetim ekibiyle toplandı 

Vatandaşların daha yaşanılabilir bir kent ve daha kaliteli hizmete ulaşması amacıyla mesaisine ara vermeden devam İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, hafta sonu da mesaiye devam etti. Bugün belediyenin meclis salonunda Millet İttifakı meclis üyeleri, üst yönetim ekibi ve müdürlerle bir araya gelen Başkan Hürriyet, 5 Nisan’da yapılacak olan İzmit Belediye Meclis Toplantısı öncesi, 2021 yılı faaliyetlerini masaya yatırdı.
BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU
Toplantıda Hürriyet, meclis üyeleri ve ekibiyle fikir alışverişinde bulundu. Başkan yardımcıları, koordinatörler ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu görüşmede Başkan Hürriyet, 2021 yılı faaliyetleri ve gündemdeki çalışmalar hakkında başkan yardımcıları ve müdürlerle bilgilendirmede bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.