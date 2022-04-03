Hürriyet, meclis öncesi ittifak üyeleri ve yönetim ekibiyle toplandı 

Vatandaşların daha yaşanılabilir bir kent ve daha kaliteli hizmete ulaşması amacıyla mesaisine ara vermeden devam İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, hafta sonu da mesaiye devam etti. Bugün belediyenin meclis salonunda Millet İttifakı meclis üyeleri, üst yönetim ekibi ve müdürlerle bir araya gelen Başkan Hürriyet, 5 Nisan’da yapılacak olan İzmit Belediye Meclis Toplantısı öncesi, 2021 yılı faaliyetlerini masaya yatırdı.

BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

Toplantıda Hürriyet, meclis üyeleri ve ekibiyle fikir alışverişinde bulundu. Başkan yardımcıları, koordinatörler ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu görüşmede Başkan Hürriyet, 2021 yılı faaliyetleri ve gündemdeki çalışmalar hakkında başkan yardımcıları ve müdürlerle bilgilendirmede bulundu.