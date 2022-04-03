İlçe belediyeleriyle imar toplantısı yapıldı

12 ilçe belediyesinin başkan yardımcıları, imar müdürleri ve teknik personelinin katılımı ve Büyükşehir Belediyesi teknik uzman personelinin de bulunduğu imar toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlık etti.

“ŞEHİRDE YAPILAŞMA DÜZENLİ ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Her ay yapılan Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden sonraki ilk cuma günü İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan toplantısı, bu kez Ramazan ayı nedeniyle 1 Nisan Cuma günü İzmit Seka Park Maide Restoranda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Mengüç, “Önümüzdeki süreç imar açısından çok önemli, özellikle kırsaldaki yapılaşma artarak devam ediyor. Şehir merkezlerimizde ise bir düzen oturdu. Şehir merkezinde yapılaşma büyük oranda planlı ve projeli ilerliyor” şeklinde konuştu. Toplantıda katılımcılara Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan tarafından Kocaeli genelindeki imar faaliyetleri hakkında bilgilendirici sunum yapıldı.