Başiskele Yeniköy’de 1000 ağaç toprakla buluştu

8 milyon 800 bin adet fidanı toprakla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ağaç dikim çalışmalarına 2022 yılında da devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi Teknopark işbirliğinde Başiskele Yeniköy’de 35 bin metrekare alanda 1000 adet ağaç dikimi gerçekleştirildi. Belirlenen alana Ihlamur, Çınar, Akçaağaç, Dişbudak, Kiraz, Erik, İncir, Ayva, Elma, Dut, Cennet Hurması, Muşmula, Ceviz ve diğer ağaç türlerinden dikildi.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Orman Haftası nedeniyle ağaç dikim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada da başkanımız Tahir Büyükakın’ı temsilen bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. Kocaeli’de toplam 8,8 milyon ağaç dikimi gerçekleştirildiğini belirten Çakmak, “Böylece hemşerilerimizin rahat nefes alabileceği bir ekosistemi hayata geçirdik” dedi. Çakmak, “Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle 35 dönüm arazide 1000 adet fidan ile çevre dostu belediyecilik anlayışında örnek olmaya devam ediyoruz. Türkiye’de yeşil dönüşümün en güzel örneklerinden biri Kocaeli’dir” şeklinde konuştu.

BAŞİSKELE’NİN YEŞİLLİĞİNE YEŞİLLİK KATACAK

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise “Başiskelemizin yeşilliğine yeşillik katan bu çalışma için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İlçemizi korumaya, yeşil olarak kalmasına özen gösteriyoruz. Türkiye'nin en büyük millet bahçesini ilçemize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN RADİKAL ÖNLEMLER ALINMALI

Teknopark Genel Müdürü Oğuzhan Urhan, sadece teknoloji geliştirmek değil bu üretimlerin faydalarına da dikkat çekmek gerektiğini vurguladı. Urhan, bunun yanında dünyayı ve geleceği korumak için radikal önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi. Bimser Çözüm Genel Müdürü Cemalettin Gökhan Ergun da “Bize verilen nimetleri çılgınca kullanıyoruz. Buna dikkat çekmek için orman haftasındaki bu etkinliğe katkı sağladık” dedi.

8 MİLYON 800 BİN ADET FİDAN DİKİLDİ

Diğer yandan 8 milyon 800 bin adet fidan dikerek Kocaeli’deki yeşillendirme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, 2022 yılında da farklı kurum ve kuruluşlarla ağaç dikim işlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir son olarak Gölcük Hisareyn’de arıların bal yapmasına uygun tipteki ıhlamur, akasya, fıstık çamı, sedir ve kestane gibi ağaçların dikimini gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler daha önce de aynı bölgede ıhlamur fidanlarını toprakla buluşturmuştu.

2021’DE 894 BİN M2’LİK YEŞİL ALAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında kent genelinde 893 bin 631 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla Kocaeli’nde toplam yeşil alan miktarını 24 milyon metrekareyi aştı.

GELECEĞE YEŞİL BİR KENT BIRAKMAK İSTİYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fidan dikimi ve yeşillendirme çalışmalarını “Geleceğe daha yeşil bir kent bırakmak için durmadan çalışıyoruz” sözleriyle tanımlıyor. Yeşile verdiği önemi aktaran Başkan Büyükakın, “Halkımızın mutlu olması ve çocuklarımızın temiz ve bakımlı parklarda oynamasını sağlamak ve bunun yanında gençlerimizin kendilerini özgür hissettikleri yeşil alanları korumak en önemli görevlerimiz arasındadır” sözleriyle dile getiriyor.