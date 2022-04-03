Kartepe’de kanser taraması yapıldı

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personellere yönelik Sağlık Taramalarına özenle devam ediliyor. Bu kapsamda 2022’de ilk olarak, Meme Kanseri Taraması planlanarak MEDAR Hastanesi işbirliği ile 33 kadın personele Mamografi çekimi ve doktor muayenesi gerçekleştirildi.
ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Tarama yöntemleri ile meme kanseri tanılarının yüzde 61'i erken lokalize dönemde konulabilmektedir. Bu dönemde yakalanan hastaların 5 yıllık yaşam beklentileri yüzde 99 gibi oldukça yüksek bir orana sahiptir diyen Dr. İhsan Pekkürü Kartepe, Belediyesi’ni personellerinin sağlığını düşündüğü ve böyle bir organizasyon yaptığı için tebrik etti.
TARAMA DEVAM EDECEK
Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman “Personellerimizin Sağlığını ve Huzurunu önemsiyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Personellerimize yönelik Sağlık Taramalarımız devam edecektir. Sağlıklı ve huzurlu insan, mutlu ve verimli insandır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.