Kartepe’de kanser taraması yapıldı

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personellere yönelik Sağlık Taramalarına özenle devam ediliyor. Bu kapsamda 2022’de ilk olarak, Meme Kanseri Taraması planlanarak MEDAR Hastanesi işbirliği ile 33 kadın personele Mamografi çekimi ve doktor muayenesi gerçekleştirildi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Tarama yöntemleri ile meme kanseri tanılarının yüzde 61'i erken lokalize dönemde konulabilmektedir. Bu dönemde yakalanan hastaların 5 yıllık yaşam beklentileri yüzde 99 gibi oldukça yüksek bir orana sahiptir diyen Dr. İhsan Pekkürü Kartepe, Belediyesi’ni personellerinin sağlığını düşündüğü ve böyle bir organizasyon yaptığı için tebrik etti.

TARAMA DEVAM EDECEK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman “Personellerimizin Sağlığını ve Huzurunu önemsiyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Personellerimize yönelik Sağlık Taramalarımız devam edecektir. Sağlıklı ve huzurlu insan, mutlu ve verimli insandır” dedi.