03 Nis 2022 - 14:53- Gündem G: 03 Nis 2022 - 14:54

Kartepe’de kanser taraması yapıldı

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye kadın personeline kanser farkındalığı ve kontrolü sağlamak için hastanede tarama yapıldı.

Kartepe’de kanser taraması yapıldı mask

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personellere yönelik Sağlık Taramalarına özenle devam ediliyor. Bu kapsamda 2022’de ilk olarak, Meme Kanseri Taraması planlanarak MEDAR Hastanesi işbirliği ile 33 kadın personele Mamografi çekimi ve doktor muayenesi gerçekleştirildi.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Tarama yöntemleri ile meme kanseri tanılarının yüzde 61'i erken lokalize dönemde konulabilmektedir. Bu dönemde yakalanan hastaların 5 yıllık yaşam beklentileri yüzde 99 gibi oldukça yüksek bir orana sahiptir diyen Dr. İhsan Pekkürü Kartepe, Belediyesi’ni personellerinin sağlığını düşündüğü ve böyle bir organizasyon yaptığı için tebrik etti.

TARAMA DEVAM EDECEK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman “Personellerimizin Sağlığını ve Huzurunu önemsiyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Personellerimize yönelik Sağlık Taramalarımız devam edecektir. Sağlıklı ve huzurlu insan, mutlu ve verimli insandır” dedi.

03 Nis 2022 - 14:53 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.463.609 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kuruyoruz” mask
“Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kuruyoruz”
“Sağlıkçılar, vaat değil icraat bekliyor” mask
“Sağlıkçılar, vaat değil icraat bekliyor”
Şehit Yücel’in ismi kütüphanede yaşayacak mask
Şehit Yücel’in ismi kütüphanede yaşayacak
Hürriyet, ittifak üyeleri ve ekibiyle toplandı mask
Hürriyet, ittifak üyeleri ve ekibiyle toplandı
Vali Yavuz: Canını vermeye hazır onlarca vatan evladımız var mask
Vali Yavuz: Canını vermeye hazır onlarca vatan evladımız var
“Ekonomik kriz nedeniyle ihalemize teklif gelmedi” mask
“Ekonomik kriz nedeniyle ihalemize teklif gelmedi”
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL