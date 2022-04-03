“Ekonomik kriz nedeniyle ihalemize teklif gelmedi”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıklamasında, “Bugün bir ihalemize daha (Bağçeşme Korusu yenileme işi) teklif veren olmadığı için iptal edildi. Ayazma Kapalı Pazar alanı çatı inşaatı, Tüysüzler Kreşinde olduğu gibi birçok yapım işi ve mal alım ihalelerimize ya giren olmadı ya da maliyetin üzerinde teklif verildiği için iptal edildi. Tekrar tekrar ihale yapmak durumunda kalıyoruz. İhale kararından ihalenin bitimine kadarki işlemler en az 2 ay sürüyor” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GERÇEĞİ”

Hürriyet, “Bu 60 günlük sürede bile fiyatlar üçe beşe katlıyor. Kimse mali olarak önünü göremiyor. Fiyatlar, maliyetler sürekli artıyor. Eskiden teklifler daha uzun süreli geçerlidir denirdi. Şimdi ise teklifimiz 3 gün geçerlidir deniyor ya da teklif veremeyiz deniyor. Ekonomik kriz Türkiye'nin en önemli gerçeği, bütün kurumlar bundan etkileniyor. Bu zorlu kriz sürecini bir an önce aşmayı diliyorum. Bu zorlu şartlara rağmen halkımıza hizmet için tüm gayretimizle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.