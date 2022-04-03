KTO, Profesyonel Sürücülük Mesleği Çalıştayı’na katıldı

Profesyonel Sürücülük Mesleği Çalıştayı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu işbirliğiyle 15 Mart’ta gerçekleştirildi.
YOĞUN KATILIM
Çalıştaya Körfez Ticaret Odası’nı temsilen, Nakliye ve Lojistik Komite Üyesi Rıza Öztürk, eşya ve yolcu taşımacılığı sektörü temsilcileri, kamudan yetkililer, alanında uzman kişiler ve bilim insanları katıldı. Şoförlerin Hukuki Koşullarının İyileştirilmesi, Şoförlük Mesleğinin Sorunları ve Mesleğe Özendirme ve Şoförlerin Eğitimi” konu başlıklarında gerçekleştirilen 3 eş zamanlı oturumda, dünyada ve Türkiye’de yaşanan sürücü yokluğu sorunu ve çözümleri kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından kapsamlı bir şekilde ele alındı.
ŞOFÖRLERİN SORUNLARI
Sürücü yokluğuna çözüm sağlanmasını hedefleyen söz konusu çalıştayda, tedarik zincirinin kesintisiz işleyişi ile emniyetli yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinin olmazsa olmazı olan şoförlük mesleğinin temel sorunları, şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin hususlar, eğitim teşvikleri ve müfredat güncelleme çalışmaları tarafsız bir anlayışla masaya yatırılırken, çözüm önerileri değerlendirilerek atılacak somut adımlar belirlendi. KTO üyelerinin görüşleri ve talepleri ilgili Bakanlıkların temsilcilerine iletildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.