03 Nis 2022 - 15:27- Ekonomi G: 03 Nis 2022 - 15:29

‘Herkes İçin Havacılık’ın Sektör Buluşmaları Kocaeli’deydi

Herkes İçin Havacılık Derneği’nin her yıl düzenli olarak yaptığı “Sektör Buluşmaları” etkinliği bu yıl da Kocaeli Temsilciliği’nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi

‘Herkes İçin Havacılık’ın Sektör Buluşmaları Kocaeli’deydi mask


2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak ilk ve tek olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakan Herkes İçin Havacılık Derneği, bugün itibariyle ise 3 bin 150 üyesi ve 7 temsilciliği ile havacılığın en büyük sivil toplum kuruluşu haline geldi. Her yıl düzenli olarak yapılan “Sektör Buluşmaları” etkinliği bu yıl da Kocaeli Temsilciliği’nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. 231 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik; sektörden isimlerle öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirdi. Konuşmacıların sektöre dair tecrübeleri, deneyimleri, iş hayatına giriş süreçlerini paylaştıkları ve katılımcılardan gelen soruları cevapladıkları keyifli bir akış gerçekleştirildi. Mehmet KARAGÖZ

KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİ’NİN AĞIRLADIĞI İSİMLER

Nevra YILMAZ – AirArabia SAW Supervisor
Murat HERDEM – Airport Haber Gazetecisi
Eray Enver CORUK – THY Teknik Yetkili Uçak Teknisyeni
Suat ÇAM – TGS VIP Operation

03 Nis 2022 - 15:27 - Ekonomi

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