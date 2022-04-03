‘Herkes İçin Havacılık’ın Sektör Buluşmaları Kocaeli’deydi

2015 yılında öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen bir dernek olarak ilk ve tek olma özelliğiyle havacılık tarihine imzasını bırakan Herkes İçin Havacılık Derneği, bugün itibariyle ise 3 bin 150 üyesi ve 7 temsilciliği ile havacılığın en büyük sivil toplum kuruluşu haline geldi. Her yıl düzenli olarak yapılan “Sektör Buluşmaları” etkinliği bu yıl da Kocaeli Temsilciliği’nde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. 231 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik; sektörden isimlerle öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirdi. Konuşmacıların sektöre dair tecrübeleri, deneyimleri, iş hayatına giriş süreçlerini paylaştıkları ve katılımcılardan gelen soruları cevapladıkları keyifli bir akış gerçekleştirildi. Mehmet KARAGÖZ
KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİ’NİN AĞIRLADIĞI İSİMLER
Nevra YILMAZ – AirArabia SAW Supervisor
Murat HERDEM – Airport Haber Gazetecisi
Eray Enver CORUK – THY Teknik Yetkili Uçak Teknisyeni
Suat ÇAM – TGS VIP Operation
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.