Vali Yavuz: Canını vermeye hazır onlarca vatan evladımız var



Kocaeli Valiliği organizasyonunda önceki akşam şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelindi. Ramazan’ın ilk gününde protokol şehit yakınları ve gazilerle birlikte iftarını açtı. İzmit Antikkapı Restoran’da gerçekleşen iftara Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Cemil Yaman ve İlyas Şeker, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Gündoğan, Donanma Komutanı Harekat Başkanı Tuğamiral Yusuf Akyüz, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Başsavcı Habip Korkmaz, KOÜ Rektörü Saadettin Hülagü, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, MİT Başkanı Ahmet Celalettin Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Başkanı Şaban Arlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, şehit ve gazi yakınları katıldı.

“HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ”

İftar programında şehit yakınlarına seslenen Vali Seddar Yavuz, “Paylaşmanın bereketin ayı olan Ramazan’ın ilk iftarında sizlerle buluşmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. İftar soframızı şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Türkiye risklerle karşı karşıya ama her zamankinden daha güçlüyüz. Çünkü ölmeye hazır, vatanına canını feda etmeye hazır onlarca vatan evladı var. Birlik ve beraberliğimizi kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Sevdamız Ay Yıldızlı bayrağımız. Sevdası Ay Yıldızlı bayrak olan herkesle yolumuzun kesişeceğini biliyoruz. Bunun dışında olanları da Allah ıslah etsin” ifadelerini kullandı.