“Manda yoğurdunu ancak Erdoğan bulur”

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı aylık divan toplantısını yaptı. Toplantıya Genel Merkezi temsilen Uzm. Dr. Mikdat Ertem katıldı. Partinin divan toplantısı kongre havasında geçti. İl Başkanı Mehmet Aras, “Erdoğan’ın konuştuklarını duydukça okudukça, şoka giriyorum. Bir cumhurbaşkanı bu kadar mı ülkenin durumundan habersiz olabilir? Halka akşamları yediği karışımın tarifini veriyor. Dinleyenlerin ağzının suyu akıyor ama nafile. Medine’nin hurmasını, mandanın yoğurdunu, kestane balını, yulaf ezmesini ancak Erdoğan bulur. Gariban millet nereden bulacak da yiyecek?” dedi.

“EKİP BİÇENE EKMEK Mİ BIRAKTINIZ?”

Aras iktidara, “Bütün başarı hikayelerinin arkasında, planlı, prensipli ve inançlı çalışmak yatar. 19 yıldır bu ülkede, tarımı hayvancılığı ve her türlü üretim faaliyetini durma noktasına getiren iktidar bugün yağ bulamıyor. Buğday bulamıyor. Ve diyor ki, ekilmedik yer bırakmayacağız. Ekecek insan mı bıraktınız? Ekilecek yer mi bıraktınız? Ekene biçene yiyecek ekmek mi bıraktınız?” sözleri ile yüklendi.

“HAYVAN DÜŞMANLIĞINA KARŞIYIZ”

Toplantıya genel merkezi temsilen katılan Uzm. Dr. Mikdat Ertem, sokak hayvanları üzerinden yapılan olumsuz haberlerin bir plan dahilinde servis edildiğini ifade ederek, “Bu haberlerin temelinde, hayvanları yok etme planı yatıyor. Hayvan neslini tüketerek, yapay ete geçecekler. Hayvan düşmanlığına karşıyız” dedi.

AKP VE GELECEK’TEN YRP’YE GEÇTİLER

İl divan toplantısı sonunda, partiye yeni katılanlara rozet takıldı. AKP Derince Belediyesi eski Meclis Üyesi ve Kocaeli Mobilyacılar Odası Başkanı Cahit Özay, AKP’den istifa eden Mustafa Çalhan ve Ünal Er, Gelecek Partisi Derince İlçe Teşkilat Başkanı Nadir Yıldız partiye yeni katılan isimler arasında yer aldı.