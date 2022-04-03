03 Nis 2022 - 15:40- Gündem G: 03 Nis 2022 - 15:41

Hürriyet, ittifak üyeleri ve ekibiyle toplandı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 5 Nisan’da yapılacak ilçe meclisi öncesi Millet İttifakı meclis üyeleri ve belediye yönetim ekibiyle bir araya geldi

Hürriyet, ittifak üyeleri ve ekibiyle toplandı mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hafta sonu da mesaiye devam etti. Önceki gün belediyenin meclis salonunda Millet İttifakı meclis üyeleri, üst yönetim ekibi ve müdürlerle bir araya gelen Başkan Hürriyet, yarın (5 Nisan) yapılacak olan İzmit Belediye Meclis Toplantısı öncesi, 2021 yılı faaliyetlerini masaya yatırdı. Toplantıda Hürriyet, meclis üyeleri ve ekibiyle fikir alışverişinde bulundu. Başkan yardımcıları, koordinatörler ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu görüşmede Başkan Hürriyet, 2021 yılı faaliyetleri ve gündemdeki çalışmalar hakkında başkan yardımcıları ve müdürlerle bilgilendirmede bulundu.

03 Nis 2022 - 15:40 - Gündem

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