03 Nis 2022 - 15:42- Gündem G: 03 Nis 2022 - 15:47

Şehit Yücel’in ismi kütüphanede yaşayacak

Körfezli Şehit Raşit Yücel’in isminin verildiği Hereke Nuh Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ndeki kütüphane törenle açıldı

Şehit Yücel’in ismi kütüphanede yaşayacak mask

Körfezli Şehit Raşit Yücel’in isminin verildiği Hereke Nuh Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ndeki kütüphane törenle açıldı. Açılışa Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Eraslan, Ahmet Zihni Manap, Şehit Raşit Yücel’in babası Ferit Yücel ve annesi Şükran Yücel ile şehit aileleri de katıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
# şehit

03 Nis 2022 - 15:42 - Gündem

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