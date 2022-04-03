Şehit Yücel’in ismi kütüphanede yaşayacak

Körfezli Şehit Raşit Yücel’in isminin verildiği Hereke Nuh Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ndeki kütüphane törenle açıldı. Açılışa Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Eraslan, Ahmet Zihni Manap, Şehit Raşit Yücel’in babası Ferit Yücel ve annesi Şükran Yücel ile şehit aileleri de katıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.