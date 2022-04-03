“Sağlıkçılar, vaat değil icraat bekliyor”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını Şube Başkan Yardımcısı Umut Birol, Serkan Gökduman, Ozan Yüzüak, Serap Koçhisar ile birlikte ziyaret etti. Çalışanların çalışma hayatında yaşadığı sorunları yerinde tespit eden Çeker yapılan tespitler hakkında açıklama yaptı.
“VERİLEN SÖZLERİ TUTMASINI BEKLİYOR”
Şube Başkanı Çeker, “Kamu işvereni 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen törende sağlık çalışanları adına bir paket hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek çalışanlara müjde vermiştir. Çalışanlar kamu işverenin vermiş olduğu vaatlerin yasal düzenleme yaparak çalışma hayatına uyarlamasını ve verilen sözlerin tutmasını beklemektedir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.