03 Nis 2022 - 15:47- Gündem G: 03 Nis 2022 - 15:48

“Sağlıkçılar, vaat değil icraat bekliyor”

Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, sağlık çalışanları kamu işvereninden vaat değil, icraat beklediğini söyledi

“Sağlıkçılar, vaat değil icraat bekliyor” mask

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını Şube Başkan Yardımcısı Umut Birol, Serkan Gökduman, Ozan Yüzüak, Serap Koçhisar ile birlikte ziyaret etti. Çalışanların çalışma hayatında yaşadığı sorunları yerinde tespit eden Çeker yapılan tespitler hakkında açıklama yaptı.

“VERİLEN SÖZLERİ TUTMASINI BEKLİYOR”

Şube Başkanı Çeker, “Kamu işvereni 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen törende sağlık çalışanları adına bir paket hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek çalışanlara müjde vermiştir. Çalışanlar kamu işverenin vermiş olduğu vaatlerin yasal düzenleme yaparak çalışma hayatına uyarlamasını ve verilen sözlerin tutmasını beklemektedir” dedi.

03 Nis 2022 - 15:47 - Gündem

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