“Sağlıkçılar, vaat değil icraat bekliyor”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarını Şube Başkan Yardımcısı Umut Birol, Serkan Gökduman, Ozan Yüzüak, Serap Koçhisar ile birlikte ziyaret etti. Çalışanların çalışma hayatında yaşadığı sorunları yerinde tespit eden Çeker yapılan tespitler hakkında açıklama yaptı.



“VERİLEN SÖZLERİ TUTMASINI BEKLİYOR”

Şube Başkanı Çeker, “Kamu işvereni 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen törende sağlık çalışanları adına bir paket hazırlığı içerisinde olduklarını belirterek çalışanlara müjde vermiştir. Çalışanlar kamu işverenin vermiş olduğu vaatlerin yasal düzenleme yaparak çalışma hayatına uyarlamasını ve verilen sözlerin tutmasını beklemektedir” dedi.