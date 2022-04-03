03 Nis 2022 - 15:48- Sağlık G: 03 Nis 2022 - 15:49

Pandeminin psikolojik etkisinden kurtulabildik mi?

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline “Pandemi Sürecinin Psikolojik Etkileri ve Başa Çıkma Yöntemleri” semineri verildi

Pandeminin psikolojik etkisinden kurtulabildik mi? mask

Kartepe Belediyesi, personeline yönelik eğitim seminerlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda personelin sağlığını da önemseyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, sağlık seminerlerinin startını “Pandemi Sürecinin Psikolojik Etkileri ve Başa Çıkma Yöntemleri” eğitimiyle verdi.

“STRESTEN UZAK DURMALIYIZ”

Özel MEDAR Hastanesi ile ortaklaşa düzenlenen eğitime konuşmacı olarak Psikiyatri Uzm. Dr. Elçin Atasever konuk oldu. Atasever “Pandeminin yaratmış olduğu belirsizlik ile rutinlerimiz ve pek çok planımız da sekteye uğramıştır. Belirsizlik ile baş etmek adına yeni kararlar ve düzenlemeler yapılmalıdır. Bu süreçte psikolojik olarak kaygıdan ve stresten uzak durmaya çalışmak oldukça önemlidir. Bu kişilerin izolasyon halindeyken yakınları ve sevdikleri kişilerle telefon ve görüntülü konuşmalar gerçekleştirmeleri, hobileri ile vakitlerini geçirmeleri kendilerini daha iyi hissettirecektir” dedi.

HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Seminer sonrasında Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sinan Şahin tarafından Uzm. Dr.Elçin Ataseven’e ve MEDAR Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Gülden Demirer, İletişim ve Pazarlama Uzmanı Derya Sağlık’a teşekkür ederek hediye verildi.

03 Nis 2022 - 15:48 - Sağlık

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