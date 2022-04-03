Başiskele Belediyesi’ne bağlı müdürlüklerle tek tek 2022 yılı yatırım ve hizmetlerle ilgili istişare toplantısı yapan Başkan Yasin Özlü, son olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kadın ve Aile Birimi personeliyle bir araya geldi. Belediye Ana Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Özlü önemli açıklamalarda bulundu. 2022 yılını Başiskele’de “Kadın ve Aile Yılı” ilan ederek kadına yönelik hizmet ve projeleri tek çatı altında toplayan KALE Modeli’ni hayata geçiren Başkan Özlü, Kocaeli’de yine bir ilke imza atarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuracaklarını söyledi.
03 Nis 2022 - 15:48- Gündem Güncelleme: 03 Nis 2022 - 15:50
“Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kuruyoruz”
2022 yılını ilçede “Kadın ve Aile Yılı” ilan eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediyede Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü kuracaklarını söyledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.