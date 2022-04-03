Bu ne rezillik! “1-5”

Kocaelispor 28. maçında Denizlispor’u konuk etti. İlk yarısı 1-1 sona eren maçı Kocaelispor 1-5 kaybetti ve kendisi gibi düşmeme mücadelesi veren rakibine adeta yol verdi. Kocaelisporlu futbolcular ve yönetim maçın sonlarına doğru yoğun şekilde protesto edilirken, maçın ardından Başkan Engin Koyun’un aracına doğru saldırı olduğu belirtildi.

BİZ KAÇIRDIK, ONLAR ATTI

Kocaeli Stadı’ndaki maça çok hızlı bir giriş yapan Kocaelispor ilk 10 dakika 3 net gol kaçırdı. Özellikle Kolovos ile maçın başında kaçan gol saç baş yoldurdu. 15. dakikadan sonra Kocaelispor’un hızı kesildi ve Denizli ekibi özellikle orta sahayı kalabalık tuttu. Kocaelispor gol aradığı dakikalarda kalesinde golü gördü. Pereira ile anlaşamayan Mazlum’un kaptırdığı top sonrası hızlı atağa çıkan Denizi ekibinde Kevin Mayi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. “0-1”

AMATÖR KÜME TAKIMLARI GİBİ

İlk yarının sonlarında Kocaelispor beraberlik golünü buldu. Pereira’nın sol ayağı ile kaleye gönderdiği top kaleci Abdülkadir’in ayağına çarpıp ağlarla buluştu. (1-1) İkinci yarıda umutlar galibiyet üzerineydi. Ancak yapılan bir birinden basit hatalar nedeni ile Kocaelispor amatör küme takımlarının bile yemeyeceği golleri kalesinde gördü.

ŞAKA GİBİ GOLLER

50. dakikada Denizlispor yine öne geçti. Sol kanattan gönderilen uzun topa hareketlenen Mustafa Çeçenoğlu topun gelişine sol ayağı ile vurdu ve İsmet’in sağından ağları buldu. (1-2) 67. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Kevin Mayi’nin şutunda savunmadan seken top ağlara gitti. (1-3) Üçüncü golün santrasının ardından Musa Nizam topu kaptırdı ve Mustafa Çeçenoğlu kaleye doğru topu sürdü ve İsmet’in yanından fileleri gördü. (1-4)

UTANMAK BİLE YETMEZ

90. dakikada Denizlispor beşinci golü Ömer ile buldu. Yaklaşık 30 metrede topu önünde bulan Ömer’in aşırma vuruşu İsmet’in üzerinden ağlarla buluştu. (1-5) Bu utanç verici yenilginin ardından Kocaelispor 33 puanda kaldı ve rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftayı puansız geçti. Yeşil siyahlılar önümüzdeki pazar Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Öte yandan maçı izleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın dördüncü golün ardından sinirli bir şekilde stattan ayrıldı.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR: 1

DENİZLİSPOR: 5

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Turgut Doman**, Cemal Alpay**, Burak Cansız**

KOCAELİSPOR

17 İSMET YUMAKOĞULLARI 0

6 MEHMET TAŞ 0

(Dk. 39 İLYAS YAVUZ*)

7 MUSA NİZAM 0

20 GEORGES MANDJECK 0

22 DİMİTRİS KOLOVOS?

(Dk. 57 SAMED ALİ KAYA*)

24 BABACAR GUEYE 0

29 MICHAEL PEREIRA**

(Dk. 73 MOUHAMED DIOP*)

32 MEHMET YILMAZ**

(Dk. 73 IBRAHIM RASHEED*)

35 MAZLUM DEMİR 0

39 KEREM CAN AKYÜZ*

77 BENHUR KESER 0

YEDEKLER

23 DOĞUKAN KAYA

3 DIOGO ÖZÇAKMAK

52 DENİZALP ÖZDEMİR

DENİZLİSPOR

20 ABDULKADİR SÜNGER****

3 HAKAN ÇİNEMRE****

9 MUSTAFA ÇEÇENOĞLU****

(Dk. 77 ASIM HAMZAÇEBİ*)

21 ISMAİL AİSSATİ***

(Dk. 77 BÜNYAMİN BALAT*)

22 LEO SCHWECHLEN***

26 GÖKHAN SÜZEN***

27 EMRE SAĞLIK***

(Dk. 73 TIAGO LOPES*)

63 MUHAMMED GÖNÜLAÇAR***

69 SELOM MAYI****

(Dk. 83 ERDAL AKDAR*)

77 ÖMER ŞİŞMANOĞLU***

97. BRICE DJA DJEDJE***

(Dk. 77 MUHAMMED ÖZKAL*)

YEDEKLER

1 HÜSEYİN ALTINTAŞ

13 ALİ EREN YALÇIN

14 BEKİR TURAÇ BÖKE

GOLLER: Dk. 29 ve 67 Kevin Mayi, Dk. 50 ve 68 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90 Ömer Şişmanoğlu (Denizli), Dk. 43 Pereira (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Emre, Dk. 90+1 Erdal (Denizli), Dk. 67 Mazlum, Dk. 76 Kerem (Kocaelispor)

DAKİKALAR

Dk. 2: Kocaelispor’da Kerem Can’ın kullandığı köşe vuruşunda Mazlum’un kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 5: Babacar’ın pasında Benhur topla ceza sahasına girmek isterken savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Dk. 7: Kocaelispor akıl almaz bir gol kaçırdı. Pereira’nın son çizgiden ortasında Kolovos altı pas noktasından topu dışarıya gönderdi.

Dk. 9: Kocaelispor yine gole çok yaklaştı. Sol kanatta Kerem’in ortasında boşta kalan top Kolovos’un önünde kaldı. Yunan futbolcunun sol ayağı ile kaleye çektiği şut kaleye giderken savunmadan döndü.

Dk. 13: Kocaelispor’da Mehmet Yılmaz gönderilen pas sonrasında sağ kanatta topu kurtardı ve bir anda sağ çaprazda kaleci Abdülkadir’i karşısında gönderdi. Mehmet’in final pası iyi olmayınca yine önemli bir pozisyon kaçmış oldu.

Dk. 22: Pereira’nın pasında Kolovos tam yay çizgisi üzerinde topu önünde buldu. Bom boş durumdaki futbolcunun şutu üstten dışarıya çıktı.

Dk. 29: Denizlispor ilk atağında golü buldu. Mazlum’un kaptırdığı top sonrası hızlı atağa çıkan Denizi ekibinde Kevin Mayi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. “0-1”

Dk. 43: Kocaelispor beraberlik golünü buldu… Pereira’nın sol ayağı ile kaleye gönderdiği top kaleci Abdülkadir’in ayağına çarpıp ağlarla buluştu. (1-1)

Dk. 50: Denizlispor maçta ikinci golü gördü. Sol kanattan gönderilen uzun topa hareketlenen Mustafa Çeçenoğlu topun gelişine sol ayağı ile vurdu ve İsmet’in sağından ağları buldu. (1-2)

Dk. 57: Kocaelispor Samed Ali ile gole çok yaklaştı. Soldan yapılan ortada Samed Ali yakın pozisyonda topa kafayı vurdu, Abdülkadir son anda topu çıkardı.

Dk. 58: Sağ çaprazda Pereira’nın şutunda top kaleci Abdülkadir’de kaldı.

Dk. 59: Denizlispor mutlak bir gol kaçırdı. Aisatti’nin ortasında Ömer’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda İsmet topu ayakları ile son anda çıkardı.

Dk. 60: Benhur’un ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 62: Kevin Mayi’nin pasında Mustafa Çeçenoğlu kaleye şut çekti, top İsmet’te kaldı.

Dk. 66: Ceza sahası içinde Denizli savunmasından dönen top sonrası Kocaelispor tarafı penaltı bekledi.

Dk. 67: Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Kevin Mayi’nin şutunda savunmadan seken top ağlara gitti. (1-3)

Dk. 68: Üçüncü golün santrasının ardından Musa Nizam topu kaptırdı ve Mustafa Çeçenoğlu kaleye doğru topu sürdü ve İsmet’in yanından fileleri gördü. (1-4)

Dk. 75: Sağ kanattan yapılan ortada Rasheed’in volesinde Abdülkadir topu çıkardı.

Dk.. 78: Diop’un ceza sahası dışından çektiği şutu Abdülkadir sağına uzanarak çıkardı.

Dk. 90: Denizlispor beşinci golü Ömer ile buldu. Yaklaşık 30 metrede topu önünde bulan Ömer’in aşırma vuruşu İsmet’in üzerinden ağlarla buluştu. (1-5)