03 Nis 2022 - 15:54- Spor G: 03 Nis 2022 - 15:56

Büyükakın dayanamadı, maç bitmeden stattan ayrıldı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Büyükakın dayanamadı, maç bitmeden stattan ayrıldı mask

KocaelisporDenizlispor maçını izleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın büyük bir şok yaşadı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında üst üste yenilen gollerin ardından oldukça sinirlendiği dikkatlerden kaçmayan Büyükakın, Denizli ekibinin dördüncü golünün ardından sinirli bir şekilde stattan ayrıldı.

03 Nis 2022 - 15:54 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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