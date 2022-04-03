03 Nis 2022 - 16:05- Ekonomi G: 03 Nis 2022 - 16:07

Sepaş Enerji ödüle layık görüldü

Great Place to Work Enstitüsü’nün geleneksel "Türkiye’nin En İyi İşverenleri" ödül töreni gerçekleştirildi. Törende ödüle layık bulunan Sepaş Enerji, üst üste 2 yıl en iyi işverenler arasında gösterilmeyi başardı

Sepaş Enerji ödüle layık görüldü mask

Great Place to Work Enstitüsü'nün (GPTW) her yıl düzenlediği "Türkiye’nin En İyi İşverenleri" araştırması neticesinde listeye giren şirketler ödüllerine kavuştu. İstanbul Levent’te düzenlenen ödül töreninde Sepaş Enerji, bu sene de en iyi işverenler arasına adını yazdırdı. Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, üst üste 2 yıl Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer aldı.

GÜVEN ENDEKSİNDE 88 PUAN ALDI

Great Place to Work Recognition programına katılan Sepaş Enerji, çalışanların kurumsal kültüre ilişkin algılarının ölçüldüğü güven endeksinde 88 puan elde etti. İki yıl peş peşe ödül kazanmaktan mutlu olduklarını söyleyen Sepaş Enerji Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Müdürü Selmin Bağrıaçık, çalışan bağlılığı ve motivasyonu sürekli yüksek tutmayı hedeflediklerini belirtti.

“EN KIYMETLİ VARLIĞIMIZ İNSAN”

Bu çerçevede kişisel gelişimi destekleyen yenilikçi projeler geliştirdiklerini kaydeden Bağrıaçık, "Kurumsal kültürüyle çeviklik, yenilikçilik, etik, müşteri ve sonuç odaklılık değerlerini yansıtan Sepaş Enerji olarak en kıymetli varlığımız insan. Adalet ve fırsat eşitliği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak bir kez daha çalışanlar için harika bir işyeri olmanın gurunu yaşıyoruz. İnsan kaynakları politikamız ve başarılı uygulamalarımız sayesinde kurum içindeki dayanışma ve güven kültürünü güçlendirdik" dedi.

03 Nis 2022 - 16:05 - Ekonomi

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