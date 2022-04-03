03 Nis 2022 - 16:06- Ekonomi G: 03 Nis 2022 - 16:07

GittiGidiyor ikinci oldu

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından her sene gerçekleştirilen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Lis...
GittiGidiyor ikinci oldu mask

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından her sene gerçekleştirilen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi”nde ikinci sırada yer aldı. Son 8 yıldır “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi”nde en üst sıralardaki yerini koruyan GittiGidiyor, 2021 yılı itibarıyla Avrupa’nın En İyi İşverenleri Listesi’nde ilk beşe girdi. Benimsedikleri değerlerin ve kurum kültürünün GittiGidiyor’u rakamlarla ifade edilemeyecek bir başarıya taşıdığını ifade eden GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, ““İş yerinde eşitlik ve demokrasi kritik önem taşıyor” dedi.

03 Nis 2022 - 16:06 - Ekonomi

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