Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından her sene gerçekleştirilen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi”nde ikinci sırada yer aldı. Son 8 yıldır “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi”nde en üst sıralardaki yerini koruyan GittiGidiyor, 2021 yılı itibarıyla Avrupa’nın En İyi İşverenleri Listesi’nde ilk beşe girdi. Benimsedikleri değerlerin ve kurum kültürünün GittiGidiyor’u rakamlarla ifade edilemeyecek bir başarıya taşıdığını ifade eden GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, ““İş yerinde eşitlik ve demokrasi kritik önem taşıyor” dedi.
03 Nis 2022 - 16:06- Ekonomi Güncelleme: 03 Nis 2022 - 16:07
GittiGidiyor ikinci oldu
Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından her sene gerçekleştirilen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri Lis...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.