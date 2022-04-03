03 Nis 2022 - 16:07- Ekonomi G: 03 Nis 2022 - 16:08

Anadolu Hayat’ta Atalay görevine başladı

Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektöründe faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik’te Genel Müdürlük görevine Murat Atalay getirildi. Şirket...
Anadolu Hayat’ta Atalay görevine başladı mask

Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektöründe faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik’te Genel Müdürlük görevine Murat Atalay getirildi. Şirkette Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Atalay, yeni görevine başladı.

03 Nis 2022 - 16:07 - Ekonomi

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