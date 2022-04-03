Lezita’ya “Yılın Gıda Markası” ödülü verildi

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri bu yıl 4. kez düzenlenen Kristal Geyik Ödülleri’nde Lezita’yı “Yılın Gıda Markası” seçti.

Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Lezita, Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Kristal Geyik Ödülleri organizasyonunda ödüle layık görüldü. Lezita organizasyonda, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin oyları ile “Mühendislik” kategorisinde “Yılın Gıda Markası” seçildi. Kristal Geyik Ödülleri, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Lezita’nın ödülünü Lezita Satış ve Pazarlama Direktörü Atılgan Demir aldı.