Lezita’ya “Yılın Gıda Markası” ödülü verildi

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri bu yıl 4. kez düzenlenen Kristal Geyik Ödülleri’nde Lezita’yı “Yılın Gıda Markası” seçti.
Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Lezita, Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Kristal Geyik Ödülleri organizasyonunda ödüle layık görüldü. Lezita organizasyonda, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin oyları ile “Mühendislik” kategorisinde “Yılın Gıda Markası” seçildi. Kristal Geyik Ödülleri, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Lezita’nın ödülünü Lezita Satış ve Pazarlama Direktörü Atılgan Demir aldı.
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri bu yıl 4. kez düzenlenen Kristal Geyik Ödülleri’nde Lezita’yı “Yılın Gıda Markası” seçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.