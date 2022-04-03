Birbirinden göz alıcı ürünleriyle zarafeti sofralara taşıyan Bambum, Moderna porselen yemek takımları ile Ramazan davetlerine renk katıyor. Beyaz porselene işlenmiş özgün tasarımlarıyla sofra sunumlarına farklılık kazandıran Bambum Moderna porselen yemek takımları, kaliteli ve kusursuz görünümüyle şık bir görünüm sunuyor. 24 parçadan oluşan 6 kişilik Bambum Moderna porselen takımları, rengarenk desenleriyle kalabalık sofralara neşe getiriyor.
03 Nis 2022 - 16:07- Ekonomi Güncelleme: 03 Nis 2022 - 16:09
Bambum Porselen Takımları iftarlar sofrasına neşe getiriyor
Birbirinden göz alıcı ürünleriyle zarafeti sofralara taşıyan Bambum, Moderna porselen yemek takımları ile Ramazan davetlerine renk katıyor. Beyaz pors...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.