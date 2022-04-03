Bambum Porselen Takımları iftarlar sofrasına neşe getiriyor

Birbirinden göz alıcı ürünleriyle zarafeti sofralara taşıyan Bambum, Moderna porselen yemek takımları ile Ramazan davetlerine renk katıyor. Beyaz porselene işlenmiş özgün tasarımlarıyla sofra sunumlarına farklılık kazandıran Bambum Moderna porselen yemek takımları, kaliteli ve kusursuz görünümüyle şık bir görünüm sunuyor. 24 parçadan oluşan 6 kişilik Bambum Moderna porselen takımları, rengarenk desenleriyle kalabalık sofralara neşe getiriyor.