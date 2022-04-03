25 Mart Cuma günü genel kurulunu İzmit Otel Asya’da yapan ve 15. Başkanın İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sinan Yolcu’nun olduğu Kocaeli Kandıralılar Derneği, kuruluşunun 29’uncu yıldönümünü kutluyor. Yıldönümü nedeniyle dernek yönetimi, Kandıra’yı turladı. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yolcu, yönetim kurulu, denetim kurulu, denetleme kurulu ve danışma kurulu üyeleri; sırasıyla Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz, Korkmaz Çelik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Kokmaz, İş Bankası Müdürü Serkan Geçgen ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Ergün Şen’i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Mücahit Küçükcici’nin yazdığı “Kandıra” şiirinin yer aldığı çerçeveli tablo da takdim edildi.
03 Nis 2022 - 16:10- Kültür-Sanat Güncelleme: 03 Nis 2022 - 16:13
Kandıralılar, 29. yıldönümü ziyaretlerine çıktı
Kuruluşunun 29. yıldönümünü kutlayan Sinan Yolcu başkanlığındaki Kocaeli Kandıralılar Derneği yöneticileri Kandıra’da bir dizi ziyaretlerde bulundu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.