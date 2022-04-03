03 Nis 2022 - 16:12- Gündem G: 03 Nis 2022 - 16:14

Aygün, Mehmetçikleri askere uğurladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, asker ocağına gidecek gençlerin asker uğurlama törenlerine katıldı

Aygün, Mehmetçikleri askere uğurladı mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatani görevlerini yapmak üzere askere gidecek olan gençleri yalnız bırakmayarak asker eğlencelerine katıldı. Harun Karaz ve Burhan Gündem’in asker uğurlamalarına katılan Başkan Aygün, gençlere hayırlı teskereler temennisinde bulundu. Askerliğin kutsal bir görev olduğunu dile getiren Aygün, “Evlatlarımızı vatani görevlerini yapmak üzere askere uğurluyoruz. Gençlerimizin görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp, ayaklarına taş değmeden geri dönmelerini temenni ediyor, tüm Mehmetçiklerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

03 Nis 2022 - 16:12 - Gündem

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