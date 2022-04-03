Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, vatani görevlerini yapmak üzere askere gidecek olan gençleri yalnız bırakmayarak asker eğlencelerine katıldı. Harun Karaz ve Burhan Gündem’in asker uğurlamalarına katılan Başkan Aygün, gençlere hayırlı teskereler temennisinde bulundu. Askerliğin kutsal bir görev olduğunu dile getiren Aygün, “Evlatlarımızı vatani görevlerini yapmak üzere askere uğurluyoruz. Gençlerimizin görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp, ayaklarına taş değmeden geri dönmelerini temenni ediyor, tüm Mehmetçiklerimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.
03 Nis 2022 - 16:12- Gündem Güncelleme: 03 Nis 2022 - 16:14
Aygün, Mehmetçikleri askere uğurladı
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, asker ocağına gidecek gençlerin asker uğurlama törenlerine katıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.