İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sertifikalı Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Programı” İzmit Seka Devlet Hastanesi ev sahipliğinde tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan hemşirelere İzmit Seka Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Programa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan başta olmak üzere, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Başkan Yardımcısı Dr. Serhat Karatepe, Hastane Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç ve birçok sağlık idarecisi ile sağlık personeli katıldı.
03 Nis 2022 - 16:13- Gündem Güncelleme: 03 Nis 2022 - 16:15
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitimi tamamlandı
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sertifikalı Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Programı” İzmit Seka Devlet Hastanesi ev sahipliğinde tamamla...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.