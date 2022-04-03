Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitimi tamamlandı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sertifikalı Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Programı” İzmit Seka Devlet Hastanesi ev sahipliğinde tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan hemşirelere İzmit Seka Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Programa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan başta olmak üzere, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Başkan Yardımcısı Dr. Serhat Karatepe, Hastane Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç ve birçok sağlık idarecisi ile sağlık personeli katıldı.