CHP Gençlik Kolları, Ramazan ayı boyunca 81 ilde iftar ve sahurda öğrencilerin evine konuk olacak. ‘Soframıza Size Getiriyoruz’ kampanyası kapsamında öğrencilerle buluşacak. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in önderliğinde başlayan iftar buluşmalarına bir destek de CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç'tan geldi. Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, Gölcük, Karamürsel ve İzmit Gençlik Kolları’nın da yapmış olduğu ev ziyaretleriyle Ramazan ayının ilk gününde gençlik kolları öğrencilerin yanında olduklarını gösterdiler.
03 Nis 2022 - 16:14- Sağlık Güncelleme: 03 Nis 2022 - 16:15
CHP Gençliği, gençlerin iftarına konuk oluyor
CHP Gençlik Kolları, ‘Soframızı Size Getiriyoruz’ kampanyasıyla Ramazan ayında gençlerin evine konuk oluyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.