03 Nis 2022 - 16:14- Sağlık G: 03 Nis 2022 - 16:15

CHP Gençliği, gençlerin iftarına konuk oluyor

CHP Gençlik Kolları, ‘Soframızı Size Getiriyoruz’ kampanyasıyla Ramazan ayında gençlerin evine konuk oluyor

CHP Gençliği, gençlerin iftarına konuk oluyor mask

CHP Gençlik Kolları, Ramazan ayı boyunca 81 ilde iftar ve sahurda öğrencilerin evine konuk olacak. ‘Soframıza Size Getiriyoruz’ kampanyası kapsamında öğrencilerle buluşacak. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in önderliğinde başlayan iftar buluşmalarına bir destek de CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç'tan geldi. Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, Gölcük, Karamürsel ve İzmit Gençlik Kolları’nın da yapmış olduğu ev ziyaretleriyle Ramazan ayının ilk gününde gençlik kolları öğrencilerin yanında olduklarını gösterdiler.
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03 Nis 2022 - 16:14 - Sağlık

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