Borak: Leyla Atakan’ı oynamak çok güzel bir duygu

Türkiye’nin önemli oyuncularından oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çeken Leyla Hanım filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet Leyla Hanım film setini ziyaret etti. Başkan Hürriyet filmin oyuncu kadrosu ve teknik ekibiyle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. Oyuncular İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e filme verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederek böyle bir filmde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

“GURURLA İZLETTİRECEĞİZ”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet film setine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, “Şu anda Leyla Hanım filminin setindeyiz. Burası büyük bir film platosu. Bu platoda ve birkaç ayrı yerde filmimiz çekiliyor. Çok kıymetli oyuncu kadrosu, çok kıymetli teknik kadro ve çok sayıda çalışan emekçi arkadaşlarımız var burada. Çekimler uzun zamandır sürüyor. İnşallah yakın zamanda bütün kentimize, halkımıza ve bütün Türkiye’ye bu filmi gururla izlettirmek istiyoruz.

“TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA KADIN OLMAK ZOR”

Leyla Atakan’ı canlandıran ünlü oyuncu Özge Borak, “Tek dereceli seçim sisteminde Türkiye’nin seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ı oynamak çok güzel bir duygu. Bir kere yakın tarihimizi insanların izleyecek olması ayrıca bir sevindirici durum. Türkiye’de ve dünyada kadın olmak zaten zor, siyaset yapmak zor, kadın siyasetçi olmak daha da zor. Bu zorluklarla baş ederek bir şeyleri elde etmiş olan bir kadının hayatını canlandırıyor olmaktan mutluyum” diye konuştu.

“İZMİT BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR YER”

Feridun Özbay’ı canlandıran Devrim Nas “Bir ilçe belediyesinin böylesine güzel bir filme destek oluyor olması çok önemli. Aynı zamanda kişisel olarak da İzmit benim için önemli bir yer. İzmit çocukluk dönemimin önemli bir noktasında duruyor. Akrabalarımdan dolayı hep ziyaret ettiğim, bildiğim, gelişimini izlediğim bir kent İzmit. Bir anlamda çocukluğumu da tekrar yaşıyor gibi hissediyorum. Kadının dünyada ve siyasetteki yerinin altını çizen bir proje olan Leyla Hanım film projesi içinde olmaktan ve elimden geldiğimce destek vermekten çok mutluyum” dedi.

“BÜTÜN KADINLAR ÖRNEK TEŞKİL EDECEK”

Abdurrahman Yüksel’i canlandıran ünlü oyuncu Bekir Aksoy, “Bu film salt bir kadın hikayesi olmaktan çıktı. Leyla Hanımın hikayesi aslında yerel bir hikayeymiş gibi duruyor ama çok evrensel bir yere taşınacak bu filmle beraber. Türkiye genelinde de çok önemli bir yer teşkil edecek bu belgesel film. Leyla Hanım başlığı altında bütün kadınlarımız için büyük bir örnek teşkil edecek bu çalışma. İyi ki böyle bir şeyi düşündü belediye başkanımız. Biz hem başkanımızı tanımaktan hem de bu projenin içinde olmaktan büyük keyif aldık. Onları tebrik ediyorum ve inşallah projenin devamını da diliyorum.

“KADIN LİDERLERİN ÇIKMASI DİLEĞİYLE”

İsmail Kolaylı’yı canlandıran Anıl Taşezen ise konuşmasında “Leyla Atakan Türk siyasi tarihinde özellikle kadın bir siyasetçi olarak ciddi bir figür. Bunun önünü açacak, daha da ilham kaynağı olacak kadın liderlerin çıkması dileğiyle. Umarım katkımız olmuştur filme” dedi.