İzmit'te 3+1 166 m² daire mahkemeden satılık

Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.Çayırköy Mah/Köy, 115 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz tapuda Arsa vasfındadır.Taşınmaz meskun alanda olup etrafında orta yoğunlukta konut ve işyeri yapılaşmaları mevcuttur. Taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi olan imar uygulaması sonucu oluşan müstakil imar parselidir.Topoğrafik yapısı düz, geometrik şekli dikdörtgen formdadır. Taşınmaz üzerinde zemin kat ve 4 adet normal kattan oluşan, 5 katlı, betonarme karkas olarak inşa edilmiş bina bulunmaktadır.

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