Kocaeli İl, İzmit İlçe, Ş.Çayırköy Mah/Köy, 115 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz tapuda Arsa vasfındadır.Taşınmaz meskun alanda olup etrafında orta yoğunlukta konut ve işyeri yapılaşmaları mevcuttur. Taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi olan imar uygulaması sonucu oluşan müstakil imar parselidir.Topoğrafik yapısı düz, geometrik şekli dikdörtgen formdadır. Taşınmaz üzerinde zemin kat ve 4 adet normal kattan oluşan, 5 katlı, betonarme karkas olarak inşa edilmiş bina bulunmaktadır.
03 Nis 2022 - 16:30- Gündem Güncelleme: 03 Nis 2022 - 16:32
İzmit'te 3+1 166 m² daire mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 3+1 166 m² daire mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.