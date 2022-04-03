03 Nis 2022 - 16:33- Gündem G: 03 Nis 2022 - 16:35

Gebze'de 4518 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 4518 m² tarla icradan satılık
Gebze'de 4518 m² tarla icradan satılık mask

 Kocaeli İl, Gebze İlçe, 196 Ada, 20 Parsel, TAVŞANLI Mahalle/Köyde kayıtlı, tam hisseli, 4.518,44 m² tarla vasıflı taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre tarla vasıflı parselin üzerinde bir adet 2 katlı müstakil villa (152x2=304 m²), bir adet müştemilat (72 m²), bir adet kulübe (38 m²) ve bir adet yüzme havuzu (60 m²) toplam dört adet yapı bulunan tarla vasıflı taşınmazdır

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03 Nis 2022 - 16:33 - Gündem

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