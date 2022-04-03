Gebze'de 4518 m² tarla icradan satılık

Kocaeli İl, Gebze İlçe, 196 Ada, 20 Parsel, TAVŞANLI Mahalle/Köyde kayıtlı, tam hisseli, 4.518,44 m² tarla vasıflı taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre tarla vasıflı parselin üzerinde bir adet 2 katlı müstakil villa (152x2=304 m²), bir adet müştemilat (72 m²), bir adet kulübe (38 m²) ve bir adet yüzme havuzu (60 m²) toplam dört adet yapı bulunan tarla vasıflı taşınmazdır

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