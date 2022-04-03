Kocaeli İl, Gebze İlçe, 196 Ada, 20 Parsel, TAVŞANLI Mahalle/Köyde kayıtlı, tam hisseli, 4.518,44 m² tarla vasıflı taşınmaz. Bilirkişi raporuna göre tarla vasıflı parselin üzerinde bir adet 2 katlı müstakil villa (152x2=304 m²), bir adet müştemilat (72 m²), bir adet kulübe (38 m²) ve bir adet yüzme havuzu (60 m²) toplam dört adet yapı bulunan tarla vasıflı taşınmazdır
03 Nis 2022 - 16:33- Gündem Güncelleme: 03 Nis 2022 - 16:35
Gebze'de 4518 m² tarla icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 4518 m² tarla icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.