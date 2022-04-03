03 Nis 2022 - 16:47- Spor G: 03 Nis 2022 - 17:18

Mesut Bakkal'dan maç yorumu! "Bu kadar atmayı beklemiyorduk"

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Denizlispor arasında oynanan mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mesut Bakkal'dan maç yorumu! "Bu kadar atmayı beklemiyorduk" mask

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında  Kocaelispor, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor’u konuk etti. 5-1 Denizli ekibinin galibiyetiyle biten karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında maçı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, çok üzgün olduklarını belirterek, "Taraftarımızdan ve halkımızdan özür dileriz. Bize hiç yakışmayan bir sonuç aldık. Oyunda çok aksiyon var. 8-10 dakikalık bölümde 2-0, 3-0’ı yakalayacak pozisyonlarımız oldu. Çok pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Yediğimiz golden sonra beraberliği yakaladık. İkinci yarı her şey tersine döndü. Maçın başında enteresan şekilde gol yedik. Nasıl oynayacaklarını, ne yapacaklarını bildiğimiz golü yedik. 3. golü yedik, santrasında topu kaptırdık, 4 oldu. Oyuncularımızın da morali bozuldu. Bu duruma biz getirdik. Taraftar merak etmesin, buradan da biz çıkaracağız. Şu an ne desek boş olacak. Bundan sonraki 8 maçımız da final olacak. Önümüzdeki hafta bundan daha zor maça çıkacağız. Biz başladığımızda dediğimiz ne varsa yapacağız. Bu oyuncularla buradan çıkacağız. Hem çok üzgünüz hem de çok özür diliyoruz" dedi.

"BU KADAR ATMAYI PLANLAMIYORDUK"

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, çok önemli bir maç kazandıklarını ifade ederek, "Bunun getirisini biliyoruz. Liglerin ertelenmesinden dolayı 5 haftadır maç oynamayan takım vardı. Oturduk, karar verdik; tatil mi yapacağız yoksa bu arayı iyi mi değerlendireceğiz diye. Buraya 28 antrenman ve 3 hazırlık maçı yaparak geldik. Ligde geldiğimiz durumda izin yapmanın bize yarar getirmeyeceğini gördük ve bugün de karşılığını aldık. Bu oyun planımızı 3 hazırlık maçında denedik. Hücumu iyi olan, savunmasında biraz sıkıntı yaşayan Kocaelispor vardı. Arkada boş alanlar bulacağımızı biliyorduk. İlk yarıda muhteşem taraftarın baskısıyla pozisyonlar verdik. Atağa çıkınca golleri bulduk. Açıkçası bu kadar beklemiyorduk. Pozisyon bulmayı bekliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. İçeride 5 maçımız var. 30 puanı görünce bana bu ligi bıraktıramazsınız dedim. İnandık. Bugün avantaj yakaladık. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Kocaeli’ye de geçmiş olsun. Bundan sonraki maçları inşallah kazanır. Böyle bir taraftar önünde oynamak keyif" diye konuştu.

03 Nis 2022 - 16:47 - Spor

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Yorumlar

(1)
01

Sucu - Onumuzdeki hafta daha zor maci alacagiz diyorsun ? O zaman bu maci neden alamadin ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 17:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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