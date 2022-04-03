“Bin 389 belediye başkanının sadece 21’i kadın”

CHP Kadın Kolları tarafından Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının ilk adımının 3 Nisan 1930 tarihinde atılması nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasını Kocaeli’de İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya okudu. Kaya, “92 yıl önce bugün, Belediye Kanunu TBMM’de kabul edilmiş ve kadınlar yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Bir kez daha ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve eşitlik mücadelesine omuz verenleri saygıyla ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet, aslında bir kadın devrimidir. Kadın ve Cumhuriyet birbirini tamamlayan bir bütündür” dedi.

“30 BÜYÜKŞEHİRDE SADECE 2 BAŞKAN KADIN”

Devamında Kaya şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’de kadınların yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 92’nci yıldönümünde, temsilde ne noktada olduğumuza gelin hep birlikte bakalım: 1930-2019 yılları arasında yapılan 19 yerel seçimde, toplamda sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Erkeklerde ise bu sayı 32 bin. Cumhuriyet tarihi boyunca kadın belediye başkanı oranı olarak en fazla yüzde 3’e ulaşabildi. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla yüzde 11, kadın il genel meclis üyesi oranı en fazla yüzde 3 ve kadın muhtar oranı en fazla yüzde 2 olabildi. 2019 yılında gerçekleşen son yerel seçimlerde bir değişiklik oldu mu diye baktığımızda ise karşımıza çıkan tablo şu şekildedir:

* 20.745 belediye meclis üyesinin sadece 2.283’ü kadındır.

* 1.389 belediye başkanının sadece 21’i kadındır.

* 30 büyükşehir belediye başkanının sadece 2’si kadındır.

* 50.157 muhtardan sadece 1.119’u kadındır.

* 1.272 İl genel meclis üyesinin sadece 48’i kadındır.”

“EŞİTLİKTEN UZAK VERİLER”

“Bu veriler aradan geçen 92 yıla rağmen, kadınların eşit temsilden ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. Bu tablonun nedeni; kadınların yetersizliği veya siyasette yer almak istememesi değildir. Kadınların eşit temsil hakkına erişmesi için, öncelikle ülkeyi yönetenlerin zihniyeti değişmelidir. ‘Evet şöyle sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım” diyen anlayıştan, eşitlik beklenemez. Eşitliği de özgürlüğü de ilk seçimlerden sonra bu topraklarda hâkim kılacağız. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın eşitlik mücadelemiz.”