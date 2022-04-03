03 Nis 2022 - 16:57- Gündem G: 03 Nis 2022 - 16:59

Başiskele Kent Konseyi Başkanı Aytekin oldu

Başiskele Kent Konseyi Genel Kurulu Toplantısı, Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilirken yapılan oylama sonucuyla yeni başkan Ayşenur Kahraman Aytekin oldu

Başiskele Kent Konseyi Başkanı Aytekin oldu mask

Genel Kurul Toplantısı’na Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve yönetimi, STK Temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda yapılan başkanlık seçiminde 45 oy kullanıldı. Seçim sonucunda 1 ret oyuna karşı 44 oy alan Ayşenur Kahraman Aytekin, Başiskele Kent Konseyi Başkanı oldu.

ÖZLÜ’DEN BİRLİKTE YÖNETİŞİM VURGUSU

Başiskele Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele’nin değişimi ve gelişimi için birlikte yönetişime vurgu yaparak sivil toplum kuruluşlarının ve kent konseylerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Başiskele Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, başkan ve yürütme kurulu üyelerinin toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.

03 Nis 2022 - 16:57 - Gündem

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