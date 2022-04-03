Ümit Özdağ’dan Büyükşehir’e tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de otobüslerde Arapça durak yazılarının konulmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdağ, "Böyle rezalet olur mu? Osmanlı devleti Şam'da, Kahire'de, Mekke'de Türkçe ile devlet yönetti" ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli mülteciler konusunda gündemde tutmaya devam ediyor. Özdağ son olarak Kocaeli gazetesinin ilk olarak gündeme getirdiği Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde durak isimlerinin Arapça yazılmasına tepki gösterdi.

BÖYLE REZALET OLUR MU?

Arapça durak isimleri yazılmasına sinirlenen Özdağ Osmanlı devletinden örnekler verek, "Böyle rezalet olur mu? Osmanlı devleti Şam'da, Kahire'de, Mekke'de Türkçe ile devlet yönetti. AKP Kocaeli'nde kamusal yaşama Arapçayı sokuyor. Zafer Partisi gelecek, AKP ve sığınmacılar gidecek. Korkma! Zafer yakın" dedi.