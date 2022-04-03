Ümit Özdağ’dan Büyükşehir’e tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de otobüslerde Arapça durak yazılarının konulmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdağ, "Böyle rezalet olur mu? Osmanlı devleti Şam'da, Kahire'de, Mekke'de Türkçe ile devlet yönetti" ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli mülteciler konusunda gündemde tutmaya devam ediyor. Özdağ son olarak Kocaeli gazetesinin ilk olarak gündeme getirdiği Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde durak isimlerinin Arapça yazılmasına tepki gösterdi.
BÖYLE REZALET OLUR MU?
Arapça durak isimleri yazılmasına sinirlenen Özdağ Osmanlı devletinden örnekler verek, "Böyle rezalet olur mu? Osmanlı devleti Şam'da, Kahire'de, Mekke'de Türkçe ile devlet yönetti. AKP Kocaeli'nde kamusal yaşama Arapçayı sokuyor. Zafer Partisi gelecek, AKP ve sığınmacılar gidecek. Korkma! Zafer yakın" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.