Test ve vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Nisan’a ait verilere göre, 211 bin 68 test yapıldı. Güncel verilere göre, 9 bin 21 yeni vaka tespit edilirken 38 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 10 bin 312 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 2 Nisan verilerine göre, dün 242 bin 186 test yapılmıştı. Dün, 11 bin 783 vaka tespit edilirken, 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 13 bin 421 kişi sağlığına kavuşmuştu.