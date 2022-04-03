03 Nis 2022 - 21:39- Eğitim G: 03 Nis 2022 - 21:41

Test ve vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Nisan 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.
Test ve vaka sayısı düştü mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Nisan’a ait verilere göre, 211 bin 68 test yapıldı. Güncel verilere göre, 9 bin 21 yeni vaka tespit edilirken 38 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 10 bin 312 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 2 Nisan verilerine göre, dün 242 bin 186 test yapılmıştı. Dün, 11 bin 783 vaka tespit edilirken, 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 13 bin 421 kişi sağlığına kavuşmuştu.

03 Nis 2022 - 21:39 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.463.609 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebze’ye adli tıp şubesi açıldı mask
Gebze’ye adli tıp şubesi açıldı
ODTÜ GV’li miniklerin 100. Gün coşkusu mask
ODTÜ GV’li miniklerin 100. Gün coşkusu
Başiskele Kartonsan İlkokulu’nda fidanlar toprakla buluştu mask
Başiskele Kartonsan İlkokulu’nda fidanlar toprakla buluştu
Başiskele Kartonsan İlkokulu’nda ağaç dikim etkinliği yapıldı mask
Başiskele Kartonsan İlkokulu’nda ağaç dikim etkinliği yapıldı
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Prometeon Türkiye yöneticilerini ağırladı mask
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Prometeon Türkiye yöneticilerini ağırladı
KYÖV’lü Çevre Sözcüleri: Suyu kirletmek geleceği kirletmektir mask
KYÖV’lü Çevre Sözcüleri: Suyu kirletmek geleceği kirletmektir
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL