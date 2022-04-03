03 Nis 2022 - 22:32- Spor G: 03 Nis 2022 - 22:37

Engin Koyun'un aracına saldırı!
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Kocaelispor'un Denizlispor karşısında aldığı 5-1'lik yenilgi taraftarı öfkelendirdi. Karşılaşmanın ardından Kulüp Başkanı Engin Koyun tepkilerden nasibini aldı. Engin Koyun içinde bulunduğu araca taraftarlar saldırıda bulunurken, Engin Koyun'un olay yerinden hızla uzaklaştı görüldü.

03 Nis 2022 - 22:32 - Spor

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