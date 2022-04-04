Mesut Bakkal: Ben de beklemiyordum

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kocaelispor galibiyetini değerlendirdi. Bakkal, bu sonucu kendisinin de beklemediğini ifade etti.

28 ANTRENMAN, 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTIK

Mesut Bakkal çok önemli bir maç kazandıklarını ifade ederek şu şekilde konuştu: Çok önemli bir maç kazandık. Bunun bize getireceğini biliyorduk. Liglerin ertelenmesinden dolayı 5 haftadır maç oynamayan takım vardı. Oyuncularla oturduk ve bir karar verdik… “Tatil mi yapacağız yoksa bu arayı iyi mi değerlendireceğiz?” diye. Buraya 28 antrenman ve 3 hazırlık maçı yaparak geldik.

EKSİKLERİNİ BİLİYORDUK

Geldiğimiz durumda izin yapmanın ya da dinlenmenin bize yarar getirmeyeceğini gördük ve bugün de karşılığını aldık. Eksiklerimiz vardı, onu çalıştık. Bu oyun planımızı 3 hazırlık maçında denedik. Hücumu iyi olan, savunmasında biraz sıkıntılar yaşayan bir Kocaelispor takımı vardı. Arkada boş alanlar bulacağımızı çok net biliyorduk.

TARAFTAR BASKISI İLE POZİSYONLAR VERDİK

Kocaelispor’un muhteşem bir taraftarı var. Bunun baskısıyla pozisyonlar verdik. Özellikle ikinci devrede ikinci bölgeyi iyi oynayan bir takım ve atağa çıktığı zaman da golleri bulan bir takım olduk. Pozisyon bulmayı bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Lig bizim için yeni başlıyor. 7 haftada 14 puan aldık. İçeride de 5 maçımız var.

KARAR VERDİLER

Oyuncu kalitesi olarak baktığımızda 11-12 Süper Lig seviyesi oynayan futbolculara sahibiz. Bazı şeyleri biraz ertelemişlerdi. Bunun başında da antrenman ve maç kazanma huyu geliyordu. 7 haftalık süreçte karar verdiler ve bunun karşılığını almaya başladık, inşallah bundan sonra da devam edeceğiz.

İNANDIK

Kendilerine de söyledim. “30 puan yaptıktan sonra bana bu ligi bıraktıramazsınız” dedim. Onlar da ortak oldu. İnandık… Kutluyorum… Bir maç belki her şeyi değiştirmez ama avantaj yakaladığımızın farkındayız. Bunu da en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. İçeride maçları kazanmaya çalışacağız. Kocaelispor’a da geçmiş olsun. Bundan sonraki maçlarında başarılı olurlar. Taraftar ve camia olarak da hak ediyorlar. Böyle bir taraftarın önünde oynamak inanılmaz bir keyif ve güzellik.