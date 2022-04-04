Kocaelispor’un Denizlispor’a karşı 5-1 mağlup olmasının ardından Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun'a tepkiler sürüyor. Sosyal medyada 'Kocaelispor Defenders' isimli kullanıcı Engin Koyun'un okey masasında çekilmiş fotoğrafına şu ifadelerle tepki gösterdi: "Biz hala uyumuyoruz sahurda yediğimiz 2 lokma boğazımıza dizilirken birileri okey masasında keyfine bakıyor. Pes gerçekten bu kadarını dahi tahmin edemezdik..."