04 Nis 2022 - 11:18- Spor G: 04 Nis 2022 - 11:24

"Birileri okey masasında keyfine bakıyor"
"Birileri okey masasında keyfine bakıyor" mask
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Kocaelispor’un Denizlispor’a karşı 5-1 mağlup olmasının ardından Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun'a tepkiler sürüyor. Sosyal medyada 'Kocaelispor Defenders' isimli kullanıcı Engin Koyun'un okey masasında çekilmiş fotoğrafına şu ifadelerle tepki gösterdi: "Biz hala uyumuyoruz sahurda yediğimiz 2 lokma boğazımıza dizilirken birileri okey masasında keyfine bakıyor. Pes gerçekten bu kadarını dahi tahmin edemezdik..."

04 Nis 2022 - 11:18 - Spor

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