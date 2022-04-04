Kocaelispor’un Denizlispor’a karşı 5-1 mağlup olmasının ardından Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun'a tepkiler sürüyor. Sosyal medyada 'Kocaelispor Defenders' isimli kullanıcı Engin Koyun'un okey masasında çekilmiş fotoğrafına şu ifadelerle tepki gösterdi: "Biz hala uyumuyoruz sahurda yediğimiz 2 lokma boğazımıza dizilirken birileri okey masasında keyfine bakıyor. Pes gerçekten bu kadarını dahi tahmin edemezdik..."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.