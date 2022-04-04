İki AKP’li meclis üyesinin istifasına neden olan alkol ruhsatları yeniden mecliste!

İzmit Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yarın belediye meclis salonunda gerçekleştirilecek. Saat 15.00’te başlayacak meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanacak. Meclis’e İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlık etmesi bekleniyor.

24 AY SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TALEBİ MECLİSTE

Kabaoğlu Mahallesi’nde oturma alanı olarak düzenlenen park alanı ve Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi mecliste görüşülecek. Sanayi Mahallesi’nin isim değişikliği için Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun ek süre talebinde bulunması beklenirken 24 ay süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılması ile ilgili rapor oylanacak. Sekalılar Dernekleri ile ortak proje hazırlanması ve işbirliği protokolü yapılması ile ilgili plan da mecliste gündeme gelecek.

10 MİLYON TL KREDİ YETKİSİ

2022 itibariyle emekli olacak yaklaşık 50 personelin tazminatlarının ödenmesi için ve işçi tazminatlarının ödenmesi şartıyla 10 milyon TL kredi çekilmesi talebiyle başkana yetki verilmesi mecliste görüşülecek. İzmit Çavuşoğlu Mahallesi 1087 numaralı 2 bin 578 metrekarelik parselin satışının yapılması için belediye başkanına ve encümene yetki verilmesi ile ilgili rapor da mecliste gündeme gelecek. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin kullanımında olan Kapanca Sokak’taki Basın Müzesi’nin tahsis süresi de görüşülecek konular arasında.

KULE KALINTISININ OLDUĞU ALAN GÖRÜŞÜLECEK

İzmit-Orhan Mahallesi 3482 ada 5 ve 6 parsellerde sur duvarının devamı niteliğinde kültür varlığı olarak tescillenen kule kalıntısı ile ilgili imar planı değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı mecliste gündeme gelecek. Avrasya Gençlik Gelişim Derneği ile yurtdışı gençlik değişim projelerine öğrenci gönderilmesi kapsamında belediye başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi mecliste görüşülüp karara bağlanacak.

2 AKP’LİYİ İSTİFAYA GÖTÜREN MADDE TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Geçtiğimiz yıl çok sert tartışmalara neden olan alkol ruhsatı ile ilgili madde nisan ayı meclisinde gündeme gelecek. Mahkeme kararı doğrultusunda 2 işyerine ruhsat verilmesinin görüşüleceği mecliste bilindiği gibi alkollü mekan açılması ile ilgili tramvay projesinde iş yerleri kamulaştırılan iki iş yeri sahibi için alkol ruhsatı isteyen AKP’li Meclis Üyesi Engin Uçar’ın gruptan bağımsız isteği ve meclis sonunda AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü ile tartışması sonucu Uçar disipline sevk edilmişti. Uçar, süreç devam ederken görevinden istifa etmişti. Aynı konuda ‘çekimser’ oy kullanan AKP İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Mustafa Soydabaş, yaptığı yazılı açıklamayla görevlerinden istifa ettiğini de duyurmuştu. 41 Burda AVM içerisinde açılması planlanan Jolly Joker’in ruhsat konusunda açtığı davayı kazanması ve aynı mahkeme kararı kapsamında tramvay projesinde mağdur olan iki bar esnafının talep ettiği ruhsatlar tekrar gündeme gelecek.

KOMİSYONLARDA BU YIL UZLAŞMA SAĞLANACAK MI?

Geçtiğimiz yıl çok kez tartışmalara neden olan ve seçimi yapılmayan ihtisas komisyonlarını 2022 yılı için gündeme gelecek. Partiler arası anlaşma sağlanamaması halinde ihtisas komisyonlarının seçimi için yine tartışmalar yaşanacak. Encümen üyelerinin de seçileceği mecliste 2021 denetim raporu ve 1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayan 2021 yılı Faaliyet Raporu da görüşülecek.