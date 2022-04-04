Taraftar tesise gelecek

5-1’lik Denizlispor yenilgisi sabırları iyice taşırdı. Altınordu’nun da Adanaspor karşısında kazanması ile 17. sıraya gerileyen yeşil siyahlılarda Bursaspor maçı öncesi hava iyi değil. Hodri Meydan Derneği de yaptığı kısa bir duyuru ile hafta içinde mevcut gidişata istinaden tesis ziyareti yapacaklarını, ziyaret günü ve saatini daha sonra paylaşılacağını duyurdu.