5-1’lik Denizlispor yenilgisi sabırları iyice taşırdı. Altınordu’nun da Adanaspor karşısında kazanması ile 17. sıraya gerileyen yeşil siyahlılarda Bursaspor maçı öncesi hava iyi değil. Hodri Meydan Derneği de yaptığı kısa bir duyuru ile hafta içinde mevcut gidişata istinaden tesis ziyareti yapacaklarını, ziyaret günü ve saatini daha sonra paylaşılacağını duyurdu.
04 Nis 2022 - 12:01- Spor Güncelleme: 04 Nis 2022 - 12:03
Taraftar tesise gelecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Objektif - bırakın lan bu işleri, yönetimi eleştirenlere siyasi çıkar peşindeler diyordunuz, haluk bozo ilk geldiginde söyledik adam görev adamı, yönetimi aklamaya geldi oraya, tribün bitti takım bitt, birdaha belimizi doğrultamayız, acil degişiklikler lazım bu kulupte, en başta yönetim ve onun destekçisi taraftar gurubu defolup gitmeli.
Hodri Meydan - İstediğiniz Yere gidin Haluk bozo ve ekibi tarihin en kötü tribününü Yapıyo Yönetime peşkeş çekmiş bir oluşum Gürcistandan yönetiliyo ve tribünlerden anlamayan insanlar tarafından bunu bilen gerçek kocaelisporlular bu sebebten hodrimeydan dan uzaklasıyo liğde kalmamız şart seneye yei oluşum
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.