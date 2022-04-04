Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haritayı paylaşarak, "19-25 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı. Son verilere göre Kocaeli’de 100 bin kişide haftalık vaka sayısı 173,60 oldu. Geçtiğimiz hafta bu oran 241,07’ydi.