04 Nis 2022 - 12:05- Gündem G: 04 Nis 2022 - 12:09

Kocaeli körfezi çöplüğe döndü! Görüntü yürek sızlattı

Kocaeli körfezinde dün çekilen görüntü yürekleri sızlattı. Sahil kenarları adeta çöplüğe dönerken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Kocaeli körfezi çöplüğe döndü! Görüntü yürek sızlattı mask
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Gemilerin atık bıraktığı, fabrikaların, limanların kirlettiği İzmit Körfezi'nde dün çekilen görüntüler yürekleri sızlattı. Geçtiğimiz yıl uzun süre deniz salyası ile mücadele eden ve oksijen seviyesinin oldukça düştüğü İzmit Körfezi'nin sahil kenarları adeta çöplüğe döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetlenen, deniz uçağı ile kirliliklerin tespit edildiği İzmit Körfezi'nde evsel atıklar kıyıya vurdu. Lodosla birlikte geldiği tahmin edilen çöplerin görüntüsünü vatandaşlar görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

04 Nis 2022 - 12:05 Kocaeli- Gündem

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