Hürriyet’in örnek projeleri anlattığı küresel zirve ICLEI Mart ayı bülteninde yerini aldı

Sürdürülebilirlik konusunun küresel ölçekte tartışıldığı Sürdürülebilir Kentler Zirvesi geçtiğimiz haftalarda Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Başkanlar Panelinde konuşarak İzmit’te hayata geçirilen çevre dostu projeleri detaylarıyla anlattı.
ICLEI ÜYESİ YEREL YÖNETİMLERLE PAYLAŞILDI
Dört farklı oturumun düzenlediği zirvenin sonunda Fatma Kaplan Hürriyet’le beraber panele katılım gösteren tüm ICLEI üyesi belediye başkanları, Türkiye’deki yerel yönetimlerin küresel sürdürülebilirlik eylemindeki artan rolüne odaklanan ICLEI Kadıköy Bildirisine imza attı. Gerçekleştirilen zirveye ait bilgiler ICLEI Avrupa’nın Mart ayı bülteninde tüm ICLEI üyesi yerel yönetimlerle paylaşıldı.
Haber linki:
https://iclei-europe.org/news/?c=search&uid=APNzpBaq
https://iclei-europe.org/news/?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.