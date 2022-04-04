04 Nis 2022 - 12:09- Gündem G: 04 Nis 2022 - 12:11

Hürriyet’in örnek projeleri anlattığı küresel zirve ICLEI Mart ayı bülteninde yerini aldı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet küresel ölçekte gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nde İzmit’te hayata geçirilen çevre dostu projeleri anlatırken, program ICLEI Avrupa’nın Mart ayı bülteninde tüm ICLEI yerel yönetimlerine ulaştı
Hürriyet’in örnek projeleri anlattığı küresel zirve ICLEI Mart ayı bülteninde yerini aldı mask

Sürdürülebilirlik konusunun küresel ölçekte tartışıldığı Sürdürülebilir Kentler Zirvesi geçtiğimiz haftalarda Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Başkanlar Panelinde konuşarak İzmit’te hayata geçirilen çevre dostu projeleri detaylarıyla anlattı. 

ICLEI ÜYESİ YEREL YÖNETİMLERLE PAYLAŞILDI

Dört farklı oturumun düzenlediği zirvenin sonunda Fatma Kaplan Hürriyet’le beraber panele katılım gösteren tüm ICLEI üyesi belediye başkanları, Türkiye’deki yerel yönetimlerin küresel sürdürülebilirlik eylemindeki artan rolüne odaklanan ICLEI Kadıköy Bildirisine imza attı. Gerçekleştirilen zirveye ait bilgiler ICLEI Avrupa’nın Mart ayı bülteninde tüm ICLEI üyesi yerel yönetimlerle paylaşıldı.

Haber linki:
https://iclei-europe.org/news/?c=search&uid=APNzpBaq
https://iclei-europe.org/news/?

04 Nis 2022 - 12:09 - Gündem

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