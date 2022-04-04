04 Nis 2022 - 12:12- Spor G: 04 Nis 2022 - 12:13

Özür dileriz Barkın!
Özür dileriz Barkın! mask

KocaelisporDenizlispor maç gelirlerinin yarısı SMA hastası Barkın için bağışlanacak. Bu anlamlı kampanyaya taraftar da bilet alarak destek verdi. Ramazan ayının ikinci gününde yaklaşık 7 bin kadar yeşil siyahlı taraftar kritik mücadeleyi yerinde izlerken maçın sonucu kimsenin beklediği bir sonuç değildi. Karşılaşma sonunda oluşan atmosfer ve kaos nedeni ile Barkın bir anda unutuluverdi. Kocaelispor, bu maçı Barkın için de oynayacak ve ona 3 puan hediye edecekti. Sonuç ise hüsran… Özür dileriz Barkın!

04 Nis 2022 - 12:12 - Spor

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