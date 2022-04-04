Kocaelispor – Denizlispor maç gelirlerinin yarısı SMA hastası Barkın için bağışlanacak. Bu anlamlı kampanyaya taraftar da bilet alarak destek verdi. Ramazan ayının ikinci gününde yaklaşık 7 bin kadar yeşil siyahlı taraftar kritik mücadeleyi yerinde izlerken maçın sonucu kimsenin beklediği bir sonuç değildi. Karşılaşma sonunda oluşan atmosfer ve kaos nedeni ile Barkın bir anda unutuluverdi. Kocaelispor, bu maçı Barkın için de oynayacak ve ona 3 puan hediye edecekti. Sonuç ise hüsran… Özür dileriz Barkın!
04 Nis 2022 - 12:12- Spor Güncelleme: 04 Nis 2022 - 12:13
Özür dileriz Barkın!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.