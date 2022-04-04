Gençler, büyüklerine örnek oluyor!

Kocaelispor alt yapı takımları bu hafta sonu çok başarılı işlere imza attı ve büyüklerine örnek oldu. Kocaelispor U-19 takımı zorlu Bursaspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle döndü. 1-0 geriye düştüğü maçta Alper ve Yusuf Efe ile zafere ulaşan ekip ilk 3 yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı. U-17 takımı İstanbulspor’u konuk etti. Bitime 5 dakika kala Yağız’ın nefis golü ile öne geçen yeşil siyahlılar Baran’ın 1 dakika sonra duran top sonrası attığı gole engel olamadı ve çok önemli 2 puanı evinde bıraktı.
16 VE 15’LER KAZANDI
Kocaelispor U-16 takımı bu kez kazanan taraf oldu. 1-0 geriye düşen gençler Emir, Kaan ve Bünyamin’in golleri ile sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Özellikle Bünyamin’in 35 metreden attığı gol parmak ısırttı. Kocaelispor U-15 takımı ise İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti galibiyetle tanıştı. U-14 takımı ise 28 Haziran okul takımı ile şampiyonaya gittiği için bu haftayı maç yapmadan geçti.
KOCAELİSPOR ALT YAPIDA BU HAFTA
Bursaspor U19 - Kocaelispor U19: 1-2
Kocaelispor U17 – İstanbulspor U17: 1-1
Kocaelispor U16 – İstanbulspor U16: 3-1
Kocaelispor U15 – İstanbulspor U15: 1-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.