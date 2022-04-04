Gençler, büyüklerine örnek oluyor!

Kocaelispor alt yapı takımları bu hafta sonu çok başarılı işlere imza attı ve büyüklerine örnek oldu. Kocaelispor U-19 takımı zorlu Bursaspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle döndü. 1-0 geriye düştüğü maçta Alper ve Yusuf Efe ile zafere ulaşan ekip ilk 3 yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı. U-17 takımı İstanbulspor’u konuk etti. Bitime 5 dakika kala Yağız’ın nefis golü ile öne geçen yeşil siyahlılar Baran’ın 1 dakika sonra duran top sonrası attığı gole engel olamadı ve çok önemli 2 puanı evinde bıraktı.

16 VE 15’LER KAZANDI

Kocaelispor U-16 takımı bu kez kazanan taraf oldu. 1-0 geriye düşen gençler Emir, Kaan ve Bünyamin’in golleri ile sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Özellikle Bünyamin’in 35 metreden attığı gol parmak ısırttı. Kocaelispor U-15 takımı ise İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti galibiyetle tanıştı. U-14 takımı ise 28 Haziran okul takımı ile şampiyonaya gittiği için bu haftayı maç yapmadan geçti.

KOCAELİSPOR ALT YAPIDA BU HAFTA

Bursaspor U19 - Kocaelispor U19: 1-2

Kocaelispor U17 – İstanbulspor U17: 1-1

Kocaelispor U16 – İstanbulspor U16: 3-1

Kocaelispor U15 – İstanbulspor U15: 1-0