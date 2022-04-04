04 Nis 2022 - 12:14- Gündem G: 04 Nis 2022 - 12:15

İZGİM’de toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekildi

“Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesi kapsamında pilot belediye seçilen İzmit Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini 21 Mart ve 25 Mart tarihlerinde 30 kadının katılımıyla İZGİM’de gerçekleştirdi
İZGİM’de toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekildi mask

Sabancı Vakfı hibe programları kapsamında desteklenen ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) ile Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) tarafından yürütülen “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesi kapsamında İzmit Belediyesi pilot belediye seçildi. Proje kapsamında eğitici eğitimi alan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Birimi personelleri kadınlara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi verdi.

KALIP YARGILAR, CİNSİYET ROLLERİ KONUŞULDU

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde 30 kadının katılımıyla gerçekleşti.  Sosyolog Burcu Öztürk tarafından İZGİM’in girişimci kadınlarına verilen eğitimde toplumsal cinsiyet, kalıp yargılar, cinsiyet rolleri, kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımı, hak ve fırsatlarda eşit biçimde yararlanabilmeleri ve güçlenmeleri konularında sunum yapıldı. 

YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI OLUŞTURULACAK

“Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesi kapsamında yerelde kadın-erkek eşitliğini geliştirmek için ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ oluşturulacak. Plan kapsamında sivil toplum kuruluşları ile birlikte kadınlara yönelik eğitim, istihdam, katılım, şiddet, sağlık ve kentsel hizmetler alanlarında politikalar belirlenmesi ve hayata geçirilmesi planlanıyor.

04 Nis 2022 - 12:14 - Gündem

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