04 Nis 2022 - 12:15- Asayiş G: 04 Nis 2022 - 12:17

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı

Darıca'da sürücüsünün kontrolü kaybettiği araç yoldan çıktı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Mete Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 US 734 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıktı. Ağaçlık alana uçan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yoldan çıkan araç, vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

04 Nis 2022 - 12:15 Kocaeli/ Darica- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.452.264 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
10 yaşındaki Muhammet uykusunda kalbine yenildi mask
10 yaşındaki Muhammet uykusunda kalbine yenildi
Sahte diş doktoruna operasyon mask
Sahte diş doktoruna operasyon
Rampada Tır devrildi! Hafriyat yola saçıldı mask
Rampada Tır devrildi! Hafriyat yola saçıldı
Konteyner satın almak isterken dolandırıldı mask
Konteyner satın almak isterken dolandırıldı
İzmitli genç kazada hayatını kaybetti mask
İzmitli genç kazada hayatını kaybetti
Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Kaldırıma çarpıp yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL