Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı

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Kaza, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Mete Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 US 734 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıktı. Ağaçlık alana uçan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yoldan çıkan araç, vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.