Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı

Kaza, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Mete Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 US 734 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıktı. Ağaçlık alana uçan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yoldan çıkan araç, vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.