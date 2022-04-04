Kocaeli Başiskele Döngel 512 Ada 1 Parsel A Blok 2. Kat + Çatı Arası 1. Giriş 6 nolu Dubleks Mesken vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. İmar-Ruhsat Durumu: Taşınmaz Başiskele Belediyesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında %30 taban alanında 3 katyapılaşma koşullarında"Konut Alanında" kalmaktadır. Parsel üzerindeki binalar ruhsatlı ve iskanlıdır.
04 Nis 2022 - 12:17- Gündem Güncelleme: 04 Nis 2022 - 12:23
Başiskele'de 3+1 110 m² dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 3+1 110 m² dubleks daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.