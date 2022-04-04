04 Nis 2022 - 12:54- Gündem G: 04 Nis 2022 - 12:57

DSÖ duyurdu: İngiltere'de yeni varyant alarmı!

Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni varyant açıklaması geldi.
DSÖ duyurdu: İngiltere'de yeni varyant alarmı! mask

Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen koronavirüsün yeni bir varyantı daha ortaya çıktı. 'XE' adı verilen yeni varyant daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de tespit edildi. NDTV'de yer alan habere göre, XE'nin BA.1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu açıklandı.

İngiliz uzmanlar British Medical Journal'da yayımlanan bir makalede, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğunu söyledi.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Hürriyet'ye yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise konuyla ilgili yaptığı açıklamayla, yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu. Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğu kesin bir bilgiye ulaşmak için araştırmaların sürdüğünün altı çizildi.

YENİ VARYANT XE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?
İngiltere'nin sağlık kurumu, XE varyantının ilk olarak 19 Ocak'ta tespit edildiğini ve yeni varyantın 637 vakada tespit edildiğini bildirildi.

04 Nis 2022 - 12:54 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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